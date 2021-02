Flora Canto, in barca è una sirena incantatrice: bikini mozzafiato – VIDEO

Spread the love

Flora Canto sogna il mare e lascia tutti senza fiato con il suo ultimo video su Instagram: un fisico incredibile e forme al vento

Flora Canto, oggi Lady Brignano, spopola sempre di più sui social. Bella, simpatica e spontanea è seguita sui Instagram da 354 mila follower.

La Canto e Brignano sono una coppia fantastica sia sul palco che nel privato. Da non molto l’abbiamo vista sulla Rai insieme al marito in programma divertentissimo che si chiama Un’ora solo vi vorrei, in cui i due hanno interpretato sé stessi nella quotidianità e sono stati a dir poco esilaranti.

Come comica la Canto è bravissima, spesso si diverte ad imitare le influencer e si capisce bene avere il compagno accanto l’ha aiutata tantissimo. I due stanno insieme dal 2014 e da allora non si sono mai separati. Hanno costruito una bella famiglia che nel 2017 si è allargata con la nascita di Martina, la loro piccola.

Flora ha avuto diverse esperienze in televisione ma oggi è anche un’imprenditrice. Da poco ha lanciato la sua linea di occhiali da sole che sono andati a ruba.

Flora Canto, sogna il mare e lascia tutti senza fiato

Flora Canto sogna il mare, l’estate, le belle giornate e ha tanta voglia di relax e vacanze. Ecco che così torna indietro con la mente e si tuffa nei ricordi della scorsa estate condividendo un fantastico video che ha lasciato tutti senza parole.

Una bomba di sensualità è Lady Brignano. È appoggiata a poppa su una barca che viaggia nel mare al largo della costa laziale e molti sono gli utenti che riconoscono il Circeo alle sue spalle. Addosso un bikini mozzafiato che mette in evidenza le curve, capelli svolazzanti con il vento che le riga il viso e un fisico da fare invidia.

“Sognando il mio amato mare..🌊” scrive la Canto a corredo del suo video che ha già totalizzato molti commenti e like che la celebrano come una sirena incantatrice.