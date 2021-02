Il Festival di Sanremo mai come quest’anno sta conoscendo problemi ed intoppi che gli si oppongono ad ogni piè sospinto.

Ultima batosta alla kermesse canora è arrivata dall’esito del tampone antigenico, risultato positivo, per uno dei componenti degli Extraliscio: Moreno Conficconi.

Il test sarebbe stato effettuato, come da protocollo, prima di entrare al teatro, quindi l’isolamento obbligatorio è scattato unicamente per l’artista e per la sua band. È partito inoltre il tracciamento dei contatti per scovare ulteriori possibili contagi. Moreno Conficconi si è oggi sottoposto ad un test molecolare, il cui esito è stato negativo.

Pertanto, essendosi sostituito il tampone molecolare – negativo – al tampone antigenico eseguito ieri, gli Extraliscio ritornano a tutti gli effetti in gara al Festival di Sanremo.