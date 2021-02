La crema chantilly al cocco è una deliziosa crema perfetta per vegani o intolleranti al lattosio.

Fresca, estiva, golosissima, questa facilissima ricetta è un vera e propria salvezza in caso di mancanza di tempo e/o ospiti a cena particolarmente esigenti.

La potete utilizzare per farcire torte oppure gustare in una coppetta con della frutta fresca permettendovi di gustare in pochissimi gesti un dessert adatto anche a palati sensibili dal punto di vista etico.

Amate come noi il cocco? Non vi resta che provare questa banalissima ricetta che vi farà con poco un’ottima figura.

Potete aromatizzarla come più vi piace! Provatela con del succo di ciliegia.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti



Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

1 lattina Latte Di Cocco

50 g Zucchero A Velo

q.b. Vaniglia naturale

q.b. Frutta fresca a piacere di stagione

Preparazione

Per preparare la ricetta della crema chantilly al cocco, ponete la lattina di latte di cocco in frigo per almeno 12 ore.

Aprirla e prelevare la parte bianca opaca che è separata dal liquido in superficie e metterla in una ciotola capiente con lo zucchero a velo e la vaniglia.

Mescolate con un cucchiaio prima e con le fruste poi per pochi minuti fino a che raggiungerà la consistenza desiderata.

Per una presentazione carina ponetela in un sac à poche in una ciotolina e decoratela poi con della frutta fresca.