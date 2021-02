coronavirus-nel-mondo:-oltre-110-milioni-contagi,-62-milioni-i-guariti.-quasi-2,5-milioni-i-morti

Ha superato quota 110 milioni il numero di contagi da Covid-19 registrati ufficialmente nel mondo dall’inizio della pandemia, tra cui 2,43 milioni di decessi e 62 milioni di guariti. Lo rende noto l’università americana Johns Hopkins.Il Paese più colpito in termini assoluti restano gli Stati Uniti, con 27,8 milioni di casi totali e 492 mila morti. Seguono l’India e il Brasile.

Brasile, superati i 10 milioni di contagi in Brasile

Continua a correre l’epidemia di coronavirus in Brasile, dove si sono superati i 10 milioni di contagi e da 28 giorni consecutivi la media giornaliera delle vittime è stabilmente oltre i mille. Nelle ultime 24 ore, sono 1.367 i morti di Covid-19 e 51.879 i contagi registrati nel Paese sudamericano. I casi accertati dall’inizio della pandemia sono 10.030.626 e le vittime ufficiali sono invece 243.457.

Vaccino. Johnson: ridurre sviluppo a 100 giorni

Il primo ministro boris johnson, che presiede domani la prima riunione dei leader del g7 della presidenza britannica, ha espresso la sua ambizione di ridurre a 100 giorni, ovvero di due terzi, i tempi necessari per lo sviluppo di nuovi vaccini. In una nota diffusa dall’ambasciata britannica in italia si riferisce che johnson ha chiesto a sir patrick vallance di lavorare con partner internazionali, tra cui l’oms e la coalition for epidemic preparedness innovations (cepi), nonchè esperti dell’industria e scienziati, per consigliare il G7 sull’accelerazione del processo per lo sviluppo di vaccini, trattamenti e test per agenti patogeni comuni. Lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus in circa 300 giorni è stato un risultato globale enorme e senza precedenti. Riducendo ulteriormente il tempo per sviluppare nuovi vaccini per malattie emergenti, potremmo essere in grado di prevenire le catastrofiche ripercussioni sanitarie, economiche e sociali viste in questa crisi. L’ambizione dei 100 giorni è stata proposta da cepi all’inizio di quest’anno. Attraverso la collaborazione internazionale per intensificare la ricerca e lo sviluppo, modernizzare le sperimentazioni mediche e creare catene di produzione e fornitura di vaccini più innovative, possiamo salvare vite umane in future crisi sanitarie e prevenire la prossima pandemia. Il primo ministro britannico ha anche confermato che il regno unito condividerà la maggior parte di eventuali futuri vaccini contro il coronavirus in eccesso dalle sue forniture con il pool di approvvigionamento covax, per sostenere i paesi in via di sviluppo, oltre al finanziamento di 548 milioni di sterline già stanziati dal regno unito per il programma. Incoraggerà inoltre i leader del g7 ad aumentare i finanziamenti per covax a sostegno di un accesso equo ai vaccini.

Covid, negli Usa circa 28 milioni di contagi e 493 mila morti

Gli Stati Uniti hanno raggiunto 27.893.357 casi complessivi di covid, mentre i morti sono 492.999. Lo rivela il conteggio indipendente della Johns Hopkins University. In un solo giorno, i contagi sono stati 73.120 e i decessi 2.839. La California è ora lo Stato più colpito dalla pandemia con 48.207 morti, seguita da New York (46.436), Texas (41.630),



Florida (29.474), Pennsylvania (23.381), New Jersey (22.721) e Illinois (22.297). Altri Stati con un gran numero di morti sono Ohio (16.611), Georgia (16.403), Michigan (16.251),



Massachusetts (15.686) e Arizona (15.276). In termini di infezioni, la California ne ha 3.511.182, seguita dal Texas con 2.578.130, terza la Florida con 1.849.744, New York è quarta con 1.568.624 e l’Illinois è quinto con 1.168.684.