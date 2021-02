coronavirus,-bollettino-19-febbraio:-15.479-contagi-e-348-morti

L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di un leggero aumento di casi nel Bel Paese.

Bollettino giornaliero del Covid-19

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in base ai dati e alle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 21 febbraio. Le regioni italiane che passeranno da zona a gialla ad arancione sono quelle di Campania, Emilia Romagna e Molise.

Da monitorare anche l’andamento della curva epidemica in Puglia. Oggi sono stati registrati 874 casi positivi così distribuiti: 359 in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 80 nella provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 79 in provincia di Lecce, 173 in provincia di Taranto. Se dovessero confermarsi tali numeri anche nei prossimi giorni, la Puglia potrebbe tornare in zona arancione.

La curva epidemica, anche se di poco, sta iniziando a scendere. Nella giornata di ieri si erano registrate 13.762 nuove positività mentre il bollettino di oggi, venerdì 19 febbraio, ci mostra che ad aver contratto il virus sono 15.479 persone. I decessi sono 348 mentre il numero di guariti è di 17.175.

• 15.479 contagiati



• 348 morti



• 17.175 guariti

+14 terapie intensive | -132 ricoveri

297.128 tamponi



Tasso di positività: 5,2% (+0,4%)

3.331.530 vaccinati totali