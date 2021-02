come-nasce-una-melodia:-audemars-piguet-lancia-il-terzo-episodio-della-serie-«180»

Come l’acqua passa da un contenitore all’altro assumendone la forma, allo stesso modo la musica di compositori diversi si fonde e si adatta, generando nuova energia. E se alla musica si aggiungono il ritmo e la forza della danza, l’effetto non può che essere una scarica elettrica di pura adrenalina. Per il terzo episodio della serie 180, l’antica manifattura orologiera Audemars Piguet ha messo insieme ancora una volta artisti differenti: due musicisti hanno lavorato fianco a fianco per tre giorni per comporre una colonna sonora inedita amalgamando i propri stili. Il tutto è stato seguito da registi d’eccezione. Questa volta si sono incontrati in sala registrazione Jeanne Added e il duo Tshegue, mentre dietro alla camera c’era il team di registi parigini Original Kids. A questi, si è aggiunta la carica della danza portata dai danzatori Les Twins.

Ritmi elettronici, percussioni e musica soft, testi poetici e battute, inglese e lingala si fondono in perfetta sincronia: l’episodio “Paradise” narra innanzitutto l’incontro musicale di Jeanne Added e del duo di artisti Tshegue.

180 by Audemars Piguet 2021 Episode 03 09 Nicolas Faty Sy. Photo / @flawleger

Girato su pellicola, “Paradise” unisce la tecnologia analogica a una produzione scenica virtuale all’avanguardia evocando il mix di tradizione e modernità che contraddistingue Audemars Piguet. Intrecciando i passaggi creativi degli artisti girati in tempo reale con ambienti digitali 3D riprodotti in modo interattivo su pareti LED, Original Kids creano un’atmosfera onirica ricca di emozioni mentre gli artisti condividono il loro rispettivo universo e creano insieme. Il sound design coinvolgente dell’episodio rafforza il processo creativo mentre frammenti di musica e testi si fondono progressivamente in un insieme armonioso.

Il duo musicale parigino Tshegue, composto da Nicolas Dacunha e Faty Sy Savanet, trova le sue radici nella musica tribale africana e nel garage rock. Il loro primo EP Survivor pubblicato nel 2017 respinge qualsiasi categorizzazione. Mettendo insieme ritmi epilettici, percussioni spasmodiche e battute argute in loop frenetici, le loro composizioni rappresentano un insieme di culture diverse. Carica di energia, la loro musica tocca corpo, cuore e anima.

180 by Audemars Piguet 2021 Episode 03 04 Nicolas Dacunha. Photo / @flawleger

Jeanne Added ha fatto il suo debutto internazionale nel 2015 con l’uscita del suo primo album Be Sensational, dove la sua voce si fonde perfettamente con la musica electro-rock e post-punk. Il suo secondo album Radiate (2018) è stato nominato alle Victoires de la musique nelle categorie “Feminine Artists” e “Rock Album”. Il suo ultimo EP Air (2020) continua la sua sperimentazione artistica con melodie che si mescolano alla poesia in una potente spinta espressiva.

180 by Audemars Piguet 2021 Episode 03 03 Jeanne Added Faty Sy Savanet. Photo / @flawleger

“La musica è la domanda. Il corpo è la risposta”. Les Twins Ballerini, coreografi e produttori

Una composizione nuova che prende vita attraverso il freestyle spontaneo di Les Twins, proiettati in questo eclettico universo. Laurent e Larry Bourgeois, noti come Les Twins, sono ballerini, coreografi, attori, modelli e produttori francesi che hanno recentemente aggiunto dei lavori in campo musicale al loro curriculum. Il loro nuovo stile di danza hip-hop ha attirato l’attenzione di numerosi artisti e brand in tutto il mondo. La serie è diffusa a partire da novembre 2020 fino ad aprile 2021 sui canali social e sul sito ufficiale di Audemars Piguet.

180 by Audemars Piguet 2021 Episode 03 01 Les Twins. Photo: @flawleger

