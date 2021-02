carciofi-alla-cavour

Spread the love

Ingredienti

50 g burro

40 g grana grattugiato

4 carciofi

2 acciughe sotto sale

2 uova sode

aglio

prezzemolo

olio extravergine d’oliva

sale

Durata: 30 min Livello: Facile Dosi: 4 persone

Quando era presidente del Consiglio, Cavour pranzava spesso al ristorante Il Cambio di Torino, dove, in stagione, sceglieva spesso piatti con i carciofi come questo, ispirato proprio a lui.

Pulite i carciofi. Lessateli per 10’ in poca acqua bollente salata con uno spicchio di aglio, un ciuffo di prezzemolo e un cucchiaino di olio. Scolateli e fateli sgocciolare bene mettendoli capovolti in un colapasta.

Dissalate le acciughe e spinatele. Tritate le uova con le acciughe e qualche foglia di prezzemolo. Sciogliete il burro in un tegamino, sulla fiamma dolce, e quando spumeggerà unite il trito.

Mescolate fino a ottenere una salsina, poi spegnete. Rotolate i carciofi nel grana in modo che se ne ricoprano bene, poi disponeteli in una pirofila, irrorateli con la salsa e infornateli a 200 °C per 3-4’. Sfornateli e serviteli tiepidi.