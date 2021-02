australia-facebook,-guerra-sulle-news.-ma-google-non-ci-sta

Prove tecniche di guerriglia in Australia tra grandi editori e grandi piattaforme digitali. Il teatro dello scontro sembra lontano ma il terreno è globale e dunque quel che sta accadendo a Canberra in queste ore è guardato con attenzione e una punta di allarme anche in Europa e negli Usa. Facebook ha oggi cancellato dai feed degli australiani tutti i link dei media australiani: giornali, tv, siti sono spariti dalle bacheche e con essi anche i post pubblicati in passato. Gli editori australiani “non possono condividere o pubblicare alcun contenuto sulle pagine Facebook”. Gli editori internazionali possono continuare a pubblicare, “ma i link e i post non saranno visualizzati o condivisi dal pubblico australiano”. Gli utenti di tutto il mondo “non possono condividere contenuti di notizie australiane”. Quelli australiani non potranno neppure visualizzarli.

Una reazione spettacolare, unilaterale e senza preavviso a una legge che il governo australiano sta per approvare e che imporrà a Facebook e a Google l’obbligo di negoziare con i media un prezzo per la pubblicazione dei loro link. La nuova legge impone alle piattaforme paletti rigidi non solo sulla remunerazione delle news (se non si raggiunge un accordo sarà un arbitrato a decidere quale tra domanda e offerta debba prevalere), ma anche su alcuni dei loro angoli più bui: condivisione e trasparenza dei dati degli utenti e un preavviso di almeno un mese per ogni modifica di algoritmo che possa impattare sulla performance dei post e dei link.

Misure rigide ma anche problematiche, secondo molti esperti, nella loro applicazione: far pagare i link, ha ricordato il “padre” della Rete Tim Berners-Lee, “impedirebbe alla Rete di funzionare in tutto il mondo”. E porrebbe anche un problema di vantaggio competitivo rispetto ad altre imprese non giornalistiche, che potrebbero legittimamente reclamare compensi per i loro link. Altri critici, come l’accademico americano Jeff Jarvis, arrivano al paradosso di sostenere che dovrebbero essere i giornali a pagare le piattaforme per la visibilità che ricevono e non viceversa.

Facebook non ha neanche atteso l’approvazione della legge – di cui aveva senza successo chiesto una moratoria di 6 mesi – e ha scelto di mostrare i muscoli, non solo all’Australia ma a tutti quei governi che dovessero ispirarsi a questo modello: soprattutto in Europa dove è molto acceso il dibattito sulla monetizzazione delle news sulle piattaforme, ritenute responsabili del depauperamento pubblicitario delle aziende giornalistiche. Del resto alcuni dei maggiori editori interessati sono globali: in prima fila Rupert Murdoch, grande ispiratore della legge e che con News Corp controlla il 70% del mercato australiano, tv Usa come Fox e grandi testate come il Wall Street Journal e il Times, ma anche il liberal Guardian, che ha edizioni in Usa e in Australia.

Ancora più preoccupati i piccoli siti di informazione australiani che non possono accedere alla protezione della legge (che impone un tetto minimo di 150mila dollari annui di entrate) ma hanno comunque subito l’oscuramento di Facebook.

Si grida alla censura anche perché (ma questo pare sia un errore in via di correzione) nel buco nero insieme ai giornali sono finite pure pagine di Ong, sindacati, persino il servizio meteo australiano. Proprio sulla sua bacheca personale il primo ministro australiano Scott Morrison ha denunciato che le azioni di Facebook, “interrompendo i servizi di informazione essenziali sui servizi sanitari e di emergenza, sono state tanto arroganti quanto deludenti”.

Se Facebook sceglie la linea dura, Google ha intrapreso la strada opposta stringendo con Murdoch un accordo monetario per la pubblicazione dei contenuti nel suo nuovo programma “Showcase”, una “vetrina” che comparirà nel motore di ricerca come una serie di pannelli interamente curati dagli editori. Non si sa quanto Murdoch incasserà da Google ma certo è lui finora il vero vincitore della disfida australiana tra Big Media e Big Tech. Altri grandi, potenziali, vincitori sono i competitor di Silicon Valley: non a caso Microsoft è tra i grandi sponsor della legge australiana, che ha invitato gli europei ad emulare.

La differenze di approccio tra le due piattaforme prese di mira dalla legge australiana è in parte legata al fatto che il modello di business di Google si basa sui link e farli sparire non converrebbe a nessuno, mentre Facebook sostiene che dai media il guadagno in pubblicità è irrisorio: secondo i suoi dati, solo il 4% del traffico su Facebook deriva da siti di informazione. Quando la legge australiana era in discussione, Marc Zuckerberg aveva avvertito un po’ sprezzante che essa “sfida la logica e danneggia la vitalità a lungo termine del settore giornalistico e dei media australiani”. Come dire: avete più voi da perdere di noi.

Che a finire sconfitto in questo momento sia il pubblico, e dunque la collettività, è indicato anche dalla preoccupazione che bacheche prive di notizie di “qualità” diventino praterie libere per chi produce disinformazione, un problema che finora Facebook si è dimostrata incapace (o non intenzionata) di affrontare. Tra gli utenti, ma anche tra esperti di comunicazione, ci si chiede se l’oscuramento di Facebook alla fine non sia un esperimento positivo per consumatori ed editori: per informarsi si andrà direttamente sui siti, e magari per sapere che tempo fa si aprirà la finestra.