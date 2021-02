alda-d’eusanio-ritorna-su-laura-pausini:-“una-chiacchiera-cattiva”

Alda D’Eusanio torna a parlare della vicenda che ha visto coinvolta lei, la Pausini e suo marito, per il quale sono arrivate pesanti accuse

Alda D’Eusanio nacque in provincia di Chieti il 14 ottobre del 1950. È conosciuta nell’ambito dello spettacolo come giornalista, conduttrice televisiva ed opinionista. La sua carriera comincia occupandosi prettamente di programmi di informazione.

Successivamente divenne un volto noto in Rai per aver scritto e diretto quello che divenne uno dei programmi di punta della Rai: L’Italia in diretta, che successivamente viene nominato “La vita in diretta”. Tra gli anni 90 ed inizio del nuovo millennio condusse molte trasmissioni, sempre per lo stesso emittente televisivo.

Successivamente si è legata a Mediaset. Qui l’abbiamo vista spesso come opinionista ma di recente è stata ospite di uno dei reality più famosi, il “Grande Fratello Vip”. Qui inizialmente sembrava anche essere un personaggio apprezzato, tuttavia si è resa protagonista di uno spiacevole episodio che le è costato l’eliminazione.

Proprio riguardo a quanto detto dentro la casa è tornata a parlare. Passato il tempo debito ha deciso di prendere posizione.

Alda D’Eusanio torna a parlare della Pausini

“Quella ha un marito che la crocchia di botte”. Queste le bruttissime parole che Alda D’Eusanio ha rivolto alla nota cantante Laura Pausini. Le sue dichiarazioni ovviamente non sono passate inosservate dal pubblico da casa ma anche dalla cantante.

Laura ed il marito hanno voluto procedere per vie legali per queste affermazioni ritenute diffamatorie, mentre alla D’Eusanio le sue parole sono costate una giusta eliminazione. La sua è l’ultima di una lunga sfilza di personaggi che hanno abbandonato, o sono stati eliminati anticipatamente da questa edizione del GfVip.

Il primo fu Stefano Bettarini, il quale ancora oggi porta rancore verso i vertici del programma. Francesco Oppini decise di sua spontanea volontà di abbandonare, quando apprese la notizia che il reality sarebbe stato prolungato.

Alla lista di aggiunge anche Alda D’Eusanio, che però, passato un lasso di tempo adeguato, ha deciso di condividere il messaggio di scuse che lei stessa ha rivolto alla Pausini. Dice di averla contattata telefonicamente chiedendole scusa.

“opportuno, questo mio sentire. È il messaggio che ho scritto a Laura Pausini subito dopo aver compreso il dolore che le avevo arrecato.” Ha scritto sui social Alda D’Eusanio, tuttavia i suoi follower sembrano non averla risparmiata, così come la cantante che dopo queste scuse probabilmente non ritirerà la querela.