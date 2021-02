AGGIORNAMENTO – A6 Torino-Savona, cede un’impalcatura sul viadotto Cento: gravi due operai

Spread the love

L’incidente è avvenuto tra Mondovì e Niella Tanaro, in direzione Savona

Aggiornamento ore 19 – Due operai, di origine straniera, sono rimasti coinvolti in un incidente sul lavoro avvenuto sul viadotto Cento, sull’Autostrada Torino-Savona al km 66 in direzione Savona. fra Mondovì e Niella Tanaro: i due uomini sono infatti caduti per una ventina di metri rimanendo gravemente feriti a causa del cedimento di un’impalcatura del cantiere sul viadotto.

Sul posto, sono intervenuti l’elisoccorso del 118, l’ambulanza e i vigili del fioco di Mondovì: in codice rosso, sono stati trasportati rispettivamente al CTO di Torino ed all’Ospedale S.Croce di Cuneo.