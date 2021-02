Vita in diretta, Alberto Matano fa una domanda all’ospite “Quando torni?” la risposta spiazza Matano che però, subito dopo, gli risponde a tono

Spread the love











Alberto Matano, che conduce ogni giorno dal lunedì al venerdì Vita in diretta su Rai 1, si sta facendo apprezzare ogni giorno di più per il suo modo di fare sempre più da padrone di casa. Alberto Matano riesce a mettere gli ospiti sempre a loro agio anche se, quando occorre, sa essere molto rigoroso e severo come quando un ospite in collegamento si rifiutava di indossare la mascherina e lui ha immediatamente stoppato l’intervista.

Alberto Matano e la sua vita privata

Della vita privata di Alberto Matano non si sa nulla o quasi. Se si fa eccezione per le notizie che trapelano sulla sua famiglia di origine alla quale lui è legatissimo e che vede poco perché i genitori vivono in Calabria mentre lui lavora con Vita in diretta a Roma, per il resto non si sa davvero nulla. Ha certamente molte amiche tra cui, in primis Mara Venier, poi Andrea Delogu e anche la collega giornalista Emma D’Aquino.

Con Andrea Delogu, spesso, Matano si scambia sui social cuoricini e scambi di battute e qualcuno ha anche fantasticato sulla natura del loro rapporto; anche con la giornalista Emma D’aquino in tanti ritengono che ci sia del tenero ma, dal canto suo, il giornalista calabrese mantiene il più stretto riserbo e non si sbottona affatto. Solo in occasione di un’intervista rilasciata a Mara Venier durante una puntata di Domenica In di qualche tempo fa, Alberto Matano disse che era impegnato e innamorato e che quando fosse accaduto qualcosa di importante lo avrebbe raccontato. Anche se Mara Venier, in quell’occasione non andò a fondo c’è da scommetterci che lei sa molto della vita privata del suo carissimo amico. Infatti, lei stessa ha detto che spesso lo invita a cena a casa sua e certamente Alberto Matano a quelle cene è accompagnato.

Alberto Matano chiede ai suoi ospiti “Quando tornate? E la risposta di Roberto Poletti fa rimanere Matano senza parole

Ieri, durante la puntata di Vita in diretta, quasi in chiusura, Alberto Matano ha chiesto ai suoi ospiti “Quando tornate?” e

Roberto Poletti, di rimando, ha risposto: “Basta che parli e noi siamo qui!”

Mentre l’altra ospite, Francesca Fagnani ha detto: “Torniamo quando ci inviti”.

E Matano, di rimando: “Tanto siete sempre qui” e Roberto Poletti continuando a scherzare: “Non ‘semprissimo’ però! La Fagnani c’è poche volte”.

E, a quel punto, sorridendo e rivolgendosi al pubblico a casa Matano ha detto: “Ci rivediamo domani. Grazie come sempre a tutti voi. Vi aspetto”.

