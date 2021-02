Spread the love











Volano parole forti tra due ex partecipanti di Uomini e donne: Amedeo Venza e Enzo Capo si accusano a vicenda sui social Chi ha seguito in passato uomini e donne sicuramente si ricorderà di Enzo Capo. L’imprenditore napoletano è stato per mesi il compagno di Pamela Barretta, tornata da poco a far parte del parterre. […]

L’articolo Uomini e donne, volano stracci tra l’ex cavaliere Enzo Capo e Amedeo Venza proviene da Leggilo.org.

