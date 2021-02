uomini-e-donne:-gemma,-ennesimo-flop-in-amore

Presa di coscienza da parte di Gemma Galgani su Maurizio G. La dama torinese di Uomini e donne capisce che il cavaliere non priva il benché minimo interesse nei suoi confronti e, invece di incaponirsi come al suo solito, prende una decisione inaspettata per quanto siamo abituati a conoscerla. Che cosa ha fatto?

A Gemma Gagani in amore non ne va dritta nemmeno una. La dama torinese di Uomini e donne durante la puntata di giovedì 18 febbraio 2021 ha chiuso l’ennesimo rapporto. Quello con Maurizio G è un rapporto che non è mai decollato e in effetti non può nemmeno essere definito un rapporto. Una conoscenza più che superficiale, tra l’altro divisa con un’altra donna, Maria, già rivale di Gemma nel corteggiamento di Biagio.

Già la scorsa settimana la Galgani aveva sottolineato di non sentire da parte del cavaliere alcun interesse e, anzi, di si sentirsi quasi usata per il raggiungimento della notorietà. Maurizio G aveva sempre rimandato al mittente questa accusa, anche se non era mai stato tanto convincente. Ebbene, tutto questo alla fine per dire che Gemma chiude con Maurizio G, perché non recepisce da parte sua alcun interesse.

Gemma si sente il Telefono Amico

Come ha sintetizzato bene Maria De Filippi, lei per il cavaliere è una sorta di Telefono Amico:

“Io gli vado bene perché sono una persona che sa ascoltare per ore e ore. Io non sento che a lui io non interesso affatto. Lui è un anguilla, quando lo afferri su un discorso poi scivola via su un altro”.

Anche Tina Cipollari concorda con la versione di Gemma: lui non è interessato a Gemma. Ma in effetti nemmeno a Maria.“È palese”, sostiene sicura. Maurizio ammette che gli piace “Maria più di Gemma, anche perché con Maria puoi ridere e scherzare su tutto, con Gemma questo non è possibile, perché appena esci dal pezzettino che interessa a lei è la fine”.

Dopo queste parole la Galgani prende la parola e comunica a Queen Mary di voler chiudere lì la conoscenza con l’uomo: “Maria, io voglio assolutamente interrompere. In settimana che cosa mi hai dimostrato? Niente di niente”, dice con un certo rammarico. A questo punto la frecciatina di Tina è tutta per lei:

“Sempre le polemiche sul niente. Maurizio non ti piace, non ti interessa. Hai fatto delle pazzie per uomini che ti hanno buttato a terra, hai perdonato di tutto perché ti interessavano. Hai mandato giù dei rospi che neanche… Quando gli uomini ti interessavano. E ora? Di Maurizio non ti importa niente”.

Sipario. Conoscenza finita. Passano i titoli di coda.