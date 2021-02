STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI STANFORD: IL LOCKDOWN E LE MISURE RESTRITTIVE NON SERVONO

17/02/2021 – Per lunghi mesi l’Italia e numerosi paesi europei sono stati sottoposti al lockdown.

Si tratta di una misura estrema messa in atto dai governi per cercare di ridurre i contagi da Covid19. In alcune nazioni, come i Paesi Bassi, il lockdown e il coprifuoco non si vedevano dalla fine della II guerra mondiale.

Ora arriva uno studio dell’Università di Stanford a decretare che il lockdown non funziona. Confrontando i dati di diversi Paesi, lo studio non ha rilevato “alcun effetto benefico significativo” dai confinamenti in casa e dalla chiusura delle attività commerciali.

La ricerca è stata pubblicata il 5 gennaio scorso sull’European Journal of Clinical Investigation, che nel dettaglio ha esaminato le misure di Inghilterra, Francia, Germania, Iran, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Stati Uniti, Corea del Sud e Svezia.

Nel caso dell’Inghilterra, Francia, Germania e Italia si è trattato di misure fortemente restrittive, mentre la Svezia ha deciso di perseguire una politica completamente diversa, rinunciando alle misure draconiane degli altri paesi.

“Sebbene non si possano escludere vantaggi di piccola entità, non troviamo benefici significativi nell’utilizzo di misure restrittive come i lockdown. La riduzione dei casi di contagio può essere ottenuta con interventi meno restrittivi” – scrivono i ricercatori nella conclusione dello studio.

In Italia il lockdown è stato richiesto a gran voce da Walter Ricciardi, Massimo Galli, Andrea Crisanti e Fabrizio Pregliasco. Il risultato di questo tipo di misure è stata la messa in crisi di interi settori dell’economia, nonché le proteste scoppiate in tutte le maggiori città italiane ed europee.

Ora arriva lo studio dell’Università di Stanford a mettere in dubbio un modello di gestione della crisi sanitaria che ha portato più danni che benefici.

Claudio Messora