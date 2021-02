Simona Ventura scende in campo: “La loro morte non può essere vana”

Spread the love

Simona Ventura ancora una volta non si tira indietro e decide di metterci la faccia, dopotutto ha ragione, la loro morte non può essere vana

Simona Ventura (Instagram)

Simona Ventura è una famosissima conduttrice, showgirl e attrice italiana. Comincia a lavorare in televisione da giovanissima, anche se inizialmente la sua attività si svolge principalmente su enti locali. Non passa molto tempo dal suo esordio a quando viene notata. La sua bellezza, ma soprattutto la sua simpatia e la sua bravura davanti la telecamera gli aprono le porte della Rai.

Il suo nome inizialmente è collegato soprattutto a programmi sportivi come la domenica sportiva e Galagoal. Col tempo poi si prende la scena fino a diventare uno dei volti di punta della Rai. Col passare degli anni aumenta la sua fama e la sua vita privata interessa alle maggiori riviste di cronache rosa.

La storia con l’ex calciatore Stefano Bettarini ai tempi fece molto scalpore, soprattutto per il modo in cui finì. A causa dei continui tradimenti dell’ex difensore Simona si vide costretta a mettere fine alla loro relazione. Oggi però un’altro argomento preoccupa la conduttrice, ed è uno dei più nobili possibili.

Leggi anche-> Simona Ventura, la brutta indiscrezione: gravi problemi finanziari

Leggi anche -> Stefano Bettarini come l’atomica d’Hiroshima: Il GF è una truffa

Leggi anche -> Simona Ventura in costume olimpico: inizia la sua battaglia

Simona Ventura scende in campo contro le vittime di femminicidio

Simona Ventura si dimostra ancora una volta una vera e propria pioniera della nostra epoca. La conduttrice è molto attiva sui social, dove non sdegna di dire la sua opinione in merito ai più importanti temi di attualità.

Proprio sul suo profilo Instagram ha voluto condividere delle foto che hanno raccolto molti consensi e dove ha voluto toccare tematiche molto importanti al giorno d’oggi. Le protagoniste delle foto sono tutte donne.Più precisamente sono tutte donne divenute vittime di un uomo violento, che senza alcuna ragione ha messo fine alle loro vite.

“Le vittime di femminicidio sono diventate molte all’ordine del giorno.Non passa giorno in cui non mi interroghi su questa violenza così spietata perpetrata da chi pensavi ti amasse. Qui i volti di alcune donne a cominciare da Piera Napoli, uccisa con 40 coltelalte”.

Un bellissimo messaggio quello condiviso dalla conduttrice su un tema che oggi più che mai tocca in prima persona il nostro paese.