Il figlio più piccolo di Silvio Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli saranno genitori per la prima volta in estate. La coppia si è sposata a ottobre 2020 Nuovo erede in arrivo in casa Berlusconi. Luigi Berlusconi, il più piccolo dei figli dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, diventerà papà per la prima volta la prossima estate. […]

L’articolo Silvio Berlusconi, in arrivo un nuovo nipotino: Luigi sarà padre in estate proviene da Leggilo.org.

