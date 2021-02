Roberto Anfosso, il dottore che va a visitare a cavallo: “Faccio ciò che debbo, ma nel modo che voglio!” (VIDEO e FOTO)

1500 pazienti seguiti e 3 ambulatori in cui lavora (La Morra, Verduno e Monchiero). Sono solo alcuni dei numeri che contraddistinguono la professione del dott. Roberto Anfosso, medico di Medicina Generale dell’ASL CN2. Classe 1954 e residente a La Morra, è “famoso” per il mezzo di trasporto che utilizza per recarsi dai suoi pazienti (per visitarli a domicilio): Ambra, una splendida cavalla di 7 anni. Insieme, a settimana, sfiorano i 100 chilometri nei suggestivi percorsi tra le colline delle Langhe. Questa mattina abbiamo raggiunto il dott. Anfosso nella frazione lamorrese dell’Annunziata e, in un secondo momento, ai piedi del “Cedro del Libano”, per farci raccontare qualche curiosità del suo lavoro e della sua passione per i cavalli.