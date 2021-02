rifrazioni:-la-tendenza-che-si-ispira-alle-geometrie-infinite

CLT Park Harumi, progetto di Kengo Kuma a Tokyo, è un piccolo padiglione per eventi. La sua “pelle” in pannelli di legno lamellare lascia passare la luce come attraverso gli alberi di un bosco stilizzato.

Materia e vibrazioni Rimadesio propone Sahara, una nuova finitura che conferisce al vetro un effetto cannettato, formando una fitta texture verticale che crea un decoro visivo e tattile. Il materiale, retrolaccato in 26 colori (19 opachi, 7 metallizzati), è disponibile su tutti i prodotti della collezione. Legno e luce, in leggerezza La lampada a sospensione Illan di Zsuzsanna Horvath (Luceplan) è un foglio di legno tagliato al laser in decine di sottili anelli concentrici uniti per un breve tratto. Appesa, si apre in una forma tridimensionale che vibra al più lieve soffio di vento. Ornamento e funzione Su una struttura leggera e minimale in tubolare d’alluminio si intreccia una trama di corde piatte che crea i piani d’appoggio e diventa motivo decorativo. È New Club Net di Kettal, poltrona da esterni, impilabile e proposta in un’ampia gamma di colori. In trasparenza Per il tappeto Glass, disegnato per Amini, Rodolfo Dordoni ha preso ispirazione dal vetro ondulato e dal modo particolare in cui scompone le immagini, creando sequenze. A cura di Francesca Santambrogio

Testi di Elena Dallorso e Ruben Modigliani Per abbonarti clicca qui.