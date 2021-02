I ravioli con marmellata al forno sono dei golosi dolcetti ripieni, preparati generalmente per il periodo di carnevale nel centro Italia.

Di norma questi ravioli dolci vengono farciti con confetture o con una crema di ricotta ed infine fritti e bagnati con alchermes e zucchero a velo, in questa versione abbiamo preferito alleggerire un po’ il dolce preferendo una cottura al forno.

La pasta frolla friabile ed il cuore goloso di marmellata rendono questi piccoli ravioli dolci perfetti da gustare in ogni momento della giornata.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 12 minuti

Tempo totale: 28 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

200 g Farina 00

80 g Burro

80 g Zucchero A Velo

1 Tuorlo d’Uovo

1 Uovo

1/2 Bacca Di Vaniglia

1 pizzico Sale

1/2 cucchiaino di lievito per dolci raso

Preparazione

Per preparare la ricetta dei ravioli con marmellata al forno, in una ciotola setacciate la farina. Unite il burro freddo tagliato a dadini piccoli e lavorate questi ingredienti con la punta delle dita, finché non otterrete un composto di minuscole briciole. Aggiungete lo zucchero, un pizzico di sale, la vaniglia , il lievito ed infine le uova. Amalgamate velocemente il tutto, fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Formate un panetto, avvolgetelo nella pellicola e lasciatelo riposare per circa 30 minuti in frigorifero.

Trascorso questo tempo, riprendete la frolla e lasciatela stemperare qualche momento prima di stenderla, altrimenti c’è il rischio che si sfaldi . Lavoratela con il matterello su un ripiano leggermente infarinato e con l’aiuto di uno stampino formate i ravioli dolci

Rivestite una teglia con della carta forno, adagiateci i ravioli e cuoceteli in forno già caldo a 180° per 10- 15 minuti circa ( regolatevi anche in base al vostro forno ) Sfornateli, lasciateli raffreddare.