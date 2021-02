morte-maradona,-rivelazione-assurda:-“lo-drogavano-in-questo-modo”

Spread the love

Una nuova testimonianza sull’enigmatica morte del Dio del calcio, Diego Armando Maradona, lascia senza parole

(@GettyImages)

La morte di Maradona nasconde ancora troppi misteri e di giorno in giorno vengono aggiunti dettagli dai nuovi testimoni. Secondo quanto riportato da La Repubblica, sono stati pubblicati degli stralci di una testimonianza della psicopedagoga dell’ultimo figlio di Diego, Dieguito Ferdinando. Rivelazioni assurdi da Griselda Morel che ha anche ammesso: “Gli davano qualcosa prima di andare a dormire che lo intontiva, veniva lavato con un tubo di gomma. Una volta lo trovammo che parlava da solo ad un telefono immaginario”.

LEGGI ANCHE > > > Fabrizio Corona, grandissima paura per l’ex re dei paparazzi: ore decisive

Questo mistero si aggiunge solo ad una serie di molti altri su cui stanno indagando le autorità competenti. Troppi tasselli non quadrano e la famiglia vuole vederci chiaro: audio whatsapp, documenti occultati, corpo irriconoscibile sono solo alcuni delle cose su cui aleggia il mistero.

Morte Maradona, la testimonianza di Griselda Morel

(@GettyImages)

Una testimonianza di peso quella della psicopedagoga Griselda Morel che ha ammesso che i problemi d’alcol di Maradona andavano avanti da tempo: “Una volta andai a trovarlo, insieme a Veronica (sua moglie, ndr) ed era così gonfio che per me era irriconoscibile. Beveva vino e birra tutti i giorni, glielo permettevano e ne approfittavano”. Secondo quanto raccontato dalla dottoressa, infatti, prima di andare a dormire Diego beveva birra ed in essa scioglievano delle pillole che lo facessero star buono durante la notte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Morto Piero Mannironi, storica firma de La Nuova Sardegna

“Quella casa era ridotta uno schifo – ha aggiunto la Morel – i fisioterapisti gli davano pillole per sedarlo e si intrattenevano per fare i propri comodi. Una situazione vergognosa, tutto sporco ed un frigo solo pieno d’alcolici. Diego si lamentava che il bagno fosse al piano di sopra ed invece che smuoverlo, lo lavavano con un tubo di gomma”.