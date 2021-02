Ingredienti

4 pz fette di ananas pulite

200 g latte

200 g panna fresca

125 g farina

70 g mascarpone

40 g rum

2 pz uova

1 pz baccello di vaniglia

1 pz limone

cocco in scaglie

zucchero semolato

burro

zucchero a velo

menta

lievito in polvere per dolci

sale

Durata: 1 h Livello: Medio Dosi: 8 persone

Per la ricetta delle mini crespelle, ananas e crema alla vaniglia, separate i tuorli dagli albumi. Fate fondere 15 g di burro. Versate il latte nella farina e cominciate a mescolare con una frusta, unendo anche un pizzico di sale, una punta di lievito e 1 cucchiaino di zucchero semolato. Incorporate quindi i tuorli e il burro fuso. Montate gli albumi a neve e amalgamateli delicatamente al composto. Sciogliete una noce di burro in una padella capiente e versate 1 cucchiaio scarso di composto, formando una piccola crespella cuocetela per 1 minuto abbondante, quindi voltatela e fatela cuocere ancora per 30-40 minuto abbondante, quindi voltatela e fatela cuocere ancora per 6-7 crespelle alla volta), ungendo la padella di burro quando serve. Fondete in una padella 1 cucchiaio abbondante di zucchero semolato; unite le crespelle e lasciatele insaporire per 10 secondi, quindi voltatele e lasciatele sul fuoco ancora per 5 secondi. Frullate la panna fresca con 1 cucchiaio di zucchero a velo, il mascarpone e i semi del baccello di vaniglia, finché non otterrete una crema morbida. Tagliate a pezzi l’ananas. Scaldate in una padella 50 g di zucchero: quando comincerà a colorirsi, unite il succo di 1 limone



e il rum, lasciate sfumare e cuocete per 1 minuto. Togliete la padella dal fuoco e fatevi insaporire l’ananas. Distribuitelo nelle coppette con 2-3 crespelle, 1 cucchiaio di crema alla vaniglia. Completate con scaglie di cocco e foglioline di menta.