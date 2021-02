milano-underground:-gli-scatti-romantici-della-metropoli-sotterranea

Chi l’avrebbe mai detto che il mondo sotterraneo potesse essere anche romantico? L’antropologo, etnologo, scrittore e filosofo francese Marc Augé, l’avrebbe definito un “non-luogo”, un posto che viene attraversato senza mai fermarsi e al quale nessuno si lega, dove le emozioni sono sospese e non si attaccano a nulla.



Ma la metropolitana di Milano, “la città dove ci si sente sempre estranei” nasconde dei lati inaspettati. Così tra la fiumana di gente che si riversa sulla linea verde a Porta Genova alle otto del mattino, spunta un signore con in mano un pandoro da portare in regalo a chissà chi, oppure un ombrello dimenticato en pendant con il sedile. Sulla balaustra che si affaccia sulla banchina di Porta Venezia, due caramelline rosse abbandonate raccontano un’amicizia appena nata, di quelle in cui si è sempre di corsa, presi dall’enfasi di tutte le esperienze che si sta per fare insieme. E poi ci sono i modi strambi di tenersi aggrappati ai sostegni per resistere alle frenate: dal dito medio, per chi manda un chiaro messaggio alla noia della quotidianità, al guanto in lattice che copre gli anelli cabochon per proteggersi dal virus (e proteggere i gioielli), all’abbandono completo di chi arriva a fine giornata sfinito e sogna il letto.

©Undermilano

Undermilano è il progetto fotografico lanciato tre anni fa da Tiziano Demuro, classe 1992, sardo, nella vita fotografo e grafico e Sergio Raffaele, ’78, “un siciliano a Milano” che oggi lavora in una casa editrice come fotografo e digital editor. I due fotografi si sono conosciuti al Biennio specialistico in Fotografia



all’Accademia di Belle Arti di Brera. Il loro stile ha molti punti di contatto, al punto che a guardare gli scatti pubblicati su Undermilano un occhio poco allenato difficilmente saprebbe distinguerli. «L’idea iniziale era quella di trasformarla in un progetto editoriale, ma nel frattempo Instagram ci ha dato modo di raccontare il nostro lavoro come un diario», spiega Tiziano Demuro. La loro è fotografia non posata e tutti gli scatti sono realizzati con una macchina fotografica.

©Undermilano

Come e quando scattate?

«Noi viviamo la metropolitana tutti i giorni come fruitori. Siamo abituati per lavoro ad avere sempre la macchina fotografica appresso, così come possiamo avere il cellulare o le chiavi di casa. Nonostante la usiamo per necessità, per andare al lavoro, ci guardiamo attorno con lo sguardo del fotografo. Quindi cerchiamo di scattare quello che ci circonda senza ricreare situazioni specifiche. La mattina assieme all’abbonamento non dimentichiamo la batteria della macchina fotografica e prima di scendere le scale della metro la mettiamo sempre al collo. Scattiamo con la macchina fotografica, ma la gente non se ne rende conto. Le persone non guardano in metropolitana, sono inglobate nel loro mondo, nel libro o nel cellulare. Nessuno se n’è mai accorto. Stiamo sempre attenti a non disturbare mai la quiete o il regolare percorso di chi ci troviamo davanti. Come fotografi cerchiamo di non ingombrare il percorso del nostro soggetto o infastidire chi ci sta intorno».

©Undermilano

Che cosa cercate di rappresentare con le vostre immagini?

«Ci piaceva l’idea di visualizzare la metropolitana in un modo diverso dal “non luogo”. Volevamo raccontarla come uno scontro di vite che in realtà non si incontrano mai. E ci piaceva farle incontrare, per questa la scelta dei dettagli o, al contrario, dei grandi spazi periferici che sono centrali nel nostro progetto. Evitiamo di fotografare i visi, non soltanto per una questione di privacy. Non fotografare il viso è come fotografare un dettaglio. In qualche modo noi cerchiamo di costruire un immaginario attorno a quel dettaglio o a quella scena. Creare più una suggestione che un racconto preciso. Quello che ci piace è l’incontro di vite totalmente inconsapevoli: persone con vite totalmente diverse che entrano in contatto in metropolitana. Nessuno si conosce, ma si guardano e questo è quello che ci ha sempre affascinato».

©Undermilano

Quali dettagli ricercate?

«L’intimo e il periferico del quotidiano hanno sempre avuto un grande fascino su di noi. Quindi anche delle cose banali alle quali siamo assuefatti stimolano lo scatto perfetto per il nostro progetto. Abbiamo sicuramente un’indole romantica. Una cosa che non ci aspettavamo quando abbiamo iniziato è stato fotografare così tante persone che leggono. È una cosa comunissima: pensavamo di trovarci di fronte una platea al cellulare, ma sono tantissimi quelli che portano un libro in borsa».

©Undermilano

Come vi siete comportati durante la pandemia?

«Abbiamo iniziato tre anni fa in periodo pre-Covid. Durante il primo lockdown ci siamo fermati entrambi. Eravamo entrambi da subito in smartworking e quindi abbiamo messo tutto in stand by. Abbiamo continuato a scattare con lo stesso obiettivo, non volevamo che diventasse un “progetto Covid”. Sono chiaramente comparsi i guanti, le mascherine, però il nostro approccio è rimasto lo stesso. Sono meccanismi che sono entrati nella nostra quotidianità, quindi ci siamo trovati a registrare situazioni che sono la continuazione della nostra vita precedente, ma con il distanziamento sociale».