lovestruck-in-the-city,-dal-19-febbraio-su-netflix

Lovestruck In The City uscita: il 19 febbraio 2021

Lovestruck In The City è una serie TV sudcoreana disponibile su Netflix a partire dal 19 febbraio 2021. Lo show, diretto da Park Shin-woo, racconta la storia di alcune persone che vivono delle storie d’amore in una grande città. Scopriamo subito la trama, il cast e tutti i dettagli su Lovestruck In The City.

Lovestruck In The City trama: di cosa parla

La prima stagione di Lovestruck In The City, disponibile su Netflix, racconta alcune storie. Sei persone, che vivono in una grande e caotica città, discutono, davanti a una videocamera, della propria vita sentimentale.

Park Jae-won (Ji Chang-wook) è un architetto appassionato. L’uomo non riesce proprio a dimenticare una donna che, dopo avergli “rubato” il cuore, è sparita. Lee Eun-oh (Kim Ji-won) è invece una commerciante con un’identità parallela che, mentre impersona il suo alter ego, si innamora di una persona. L’architetto Choi Kyung-joon (Kim Min-seok) e Seo Rin-yi (So Joo-yeon) sembrano essere una coppia stabile.

Gli altri protagonisti sono Kang Geon (Ryu Kyung-soo), un romanziere, e Oh Sun-young (Han Ji-eun), una giovane insegnante di ginnastica. Lovestruck In The City, la serie TV disponibile su Netflix, racconta dunque diverse storie sentimentali, costruendo un variopinto quadro.

Lovestruck In The City puntate: quante sono

Ti stai chiedendo da quante puntate è composta la serie televisiva Lovestruck In The City? Gli episodi della prima e unica stagione sono in totale 17, ciascuno con una durata compresa tra 29 e 35 minuti.

Lovestruck In The City, trailer serie TV

Su YouTube è disponibile il trailer ufficiale, in lingua originale e sottotitoli in inglese, della serie televisiva sudcoreana. Il filmato consente agli appassionati di conoscere i principali personaggi.



Lovestruck In The City cast: attori e personaggi

Scopriamo ora gli attori e i relativi personaggi che appaiono in Lovestruck In The City. Ecco i protagonisti:

Ji Chang-wook interpreta Park Jae-won;

interpreta Park Jae-won; Kim Ji-won interpreta Lee Eun-oh;

interpreta Lee Eun-oh; Kim Min-seok interpreta Choi Kyung-joon;

interpreta Choi Kyung-joon; So Joo-yeon interpreta Suh Rin-yi;

interpreta Suh Rin-yi; Ryu Kyung-soo interpreta Kang Geon;

interpreta Kang Geon; Han Ji-eun interpreta Oh Sun-young.

Lovestruck In The City streaming: dove guardarla

La serie TV Lovestruck In The City è attualmente disponibile su Netflix. Il colosso dello streaming ha infatti distribuito la prima stagione in diversi paesi del mondo, tra cui l’Italia.

Lovestruck In The City stagione 2: cosa sappiamo

La seconda stagione di Lovestruck In The City non è ancora stata annunciata. Tuttavia, non si esclude che in futuro possano giungere nuovi episodi che potrebbero raccontare le storie di nuovi personaggi.