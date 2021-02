l’apocalisse-a-colori-di-masakatsu-sashie

Paesaggi desolati sommersi di rifiuti e detriti prodotti dall’uomo. Carcasse di veicoli in fiamme, città fantasma popolate solo di fumi nauseabondi. È il mondo apocalittico di Masakatsu Sashie (1974), a cui Dorothy Circus Gallery di Roma dedica Loop, prima personale europea dell’artista giapponese visitabile su appuntamento dal 20 febbraio al 20 marzo 2021, con Private Views dell’evento programmate su appuntamento in data 17, 18 e 19 febbraio 2021.

Masakatsu Sashie, Seep, Courtesy The artist and Dorothy Circus Gallery

Loop presenta una serie inedita di 7 dipinti su tela, lavori che rivelano la grande abilità tecnica e compositiva di Sashie, un artista visionario e surreale influenzato dalle atmosfere distopiche di Tetsuya Ishida e dalle teorie del premio Nobel Konrad Lorenz. Nelle opere di Sashie l’equilibrio fra gli esseri viventi sembra essere solo un lontano ricordo. Non c’è traccia né di umanità né di presenze animali. Tutto pare travolto da un desiderio globale di accumulo incontrollato, dal paradosso di un’iperattività che ha generato solo morte e desolazione. Ciò che l’uomo ha costruito, il suo bisogno di presunta evoluzione, non ha fatto altro che incrinare il millenario equilibrio fra natura e bisogno. Bisogno che si è mutato in desiderio imperativo oltre la sopravvivenza, minacciando la vita stessa del pianeta.

Masakatsu Sashie, Dining, Courtesy The artist and Dorothy Circus Gallery

Ciò che rimane, con una sottile e amara venatura ironica, è un pianeta artificiale che fluttua su paesaggi urbani senza identità, vera o propria amalgama di prodotti industriali ormai impossibili da smaltire. Il consumismo e la globalizzazione hanno saturato qualsiasi spazio vitale. I castelli in aria di Sashie, sfere colorate dalle sembianze post-punk, sembrano nuove creature tecnologiche sfuggite al controllo dell’uomo, sono pianeti artificiali alla deriva sui quali non c’è più futuro per gli organismi viventi. Ciò che ci attende, per Masakatsu Sashie, è un accattivante discarica che sommergerà lentamente qualsiasi forma di bellezza fino a renderci fantasmi iper tecnologici.