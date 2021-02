la-torta-di-mele:-8-ricette-profumate

«Una mela al giorno toglie il medico di torno». La saggezza popolare ci invita a gustare questo frutto buonissimo e croccante nella quotidianità e allora… perché non preparare una bella torta di mele? Farina, mele, uova, zucchero e poco più per realizzare la merenda più buona di tutte, da servire con una invitante tazza di tè bollente e gustare la mattina dopo, per iniziare bene la giornata con una fetta golosa e un buon caffè.

Crostata di mele.

C’è chi ama prepararla soffice, molto lievitata e con una crosticina di zucchero in superficie. In molte ricette invece, si preparare una sfoglia sottilissima e si abbonda con le mele, disposte a raggiera per arricchire ogni fetta, magari profumando la farcia con una spolverata di cannella. Ma oltre alla torta che ognuno prepara a casa, magari dosando gli ingredienti a occhio e omaggiando la ricetta tradizionale della nonna, le mele offrono molteplici possibilità di cottura nei dolci, ed è molto divertente sperimentarne sempre di nuove. Avete mai provato ad esempio, a gustare una torta di pane e mele? Questo dolce tradizionale è una sorpresa a ogni morso, ed è perfetto per chi ama trovare un pizzico di sale anche nei dolci. La torta ricca di mele e la crostata di mele sono invece perfette anche come dolce della domenica, magari servite tiepide e accompagnate da una pallina di gelato al fior di latte. La torta millefoglie alle mele è invece un passo in più verso la pasticceria ed è la ricetta giusta per stupire gli ospiti dopo un buon pranzo assieme. Più casereccia, ma sicuramente divertente è la crostata di tagliatelle e mele, piacerà anche alla nonna! Lo strudel poi, è un grande classico, ma lo avevate mai provato al profumo d’arancia?