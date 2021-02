Juliana Moreira si sottopone a un delicato intervento: fan spaventati per l’annuncio della bella showgirl brasiliana naturalizzata italiana.

Juliana Moreira (screenshot da Instagram)

Ore di apprensione per la bellissima Juliana Moreira. La showgirl brasiliana naturalizzata italiana, ex velina di Striscia la notizia, ha infatti deciso di sottoporsi a un delicato intervento per ridurre il proprio seno. Ad annunciarlo, in queste ore, è la stessa moglie di Edoardo Stoppa attraverso una serie di Storie sulla propria pagina Instagram. E non si sono fatti attendere i messaggi dei suoi fan, che hanno mostrato tutta la loro vicinanza alla splendida Juliana.

Juliana Moreira si sottopone a un delicato intervento: le sue parole

Ecco alcune dichiarazioni rilasciata da Juliana Moreira: “Ho preso una decisione importante e deciso di condividere la mia scelta con voi perché convinta che molte altre mamme vivono la mia stessa situazione. Ho deciso di ridurre il mio seno dal momento che continua a crescere. Questo mi crea diversi problemi e in particolare soffro spesso di dolori alla schiena. In Sud America non è un tabù dire che non convivi bene con una parte del tuo corpo, mentre qui in Italia si tratta di un discorso incredibile e complicato”.