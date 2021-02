il-tesoro-sotto-ai-ghiacci-ora-divide-la-groenlandia

BERLINO – Crisi di governo ed elezioni anticipate il 6 aprile in Groenlandia a causa del duro dilemma, che divide il Paese, sui progetti di sfruttamento dei presunti enormi giacimenti di uranio e di terre rare da parte di due spregiudicate potenze lontane, la Cina e l’Australia. I favorevoli a prospezioni e sfruttamento del sottosuolo puntano su quelle risorse per far uscire da povertà, bassissima scolarizzazione e arretratezza economica e sociale e affrancare così dalla dipendenza dalla Danimarca la più grande isola non continentale del mondo (quasi indipendente, ma con politica estera, finanze e difesa ancora in mano alla storica madrepatria coloniale danese, spesso dura in passato specie contro gli Inuit).

Le opposizioni sono invece contrarie: denunciano il saccheggio delle risorse nazionali degli Inuit e soprattutto i gravissimi danni ambientali che deriverebbero dal progetto minerario, compreso il temutissimo pericolo di forti radiazioni nucleari.

Sullo sfondo, ci sono il disastro climatico e ambientale dell’Artico che si scioglie e la competizione delle potenze occidentali con Cina e Russia per la conquista delle risorse artiche.



Il primo ministro uscente Kim Kielsen, leader del partito al governo Siumut (Avanti, tecnocratico e pro-investimenti come priorità, e favorevole a rapporti autonomi ma stretti con Copenaghen), ha annunciato le sue dimissioni per anticipare il voto di sfiducia che stava per incassare al Parlamento locale della capitale Nuuk, scegliendo di anticipare la sconfitta.

Un partito-partner della coalizione, i Democratici, hanno infatti abbandonato l’alleanza di governo l’8 febbraio scorso, esigendo chiarezza e il responso del popolo sul futuro dell’economia e sulla difesa dell’ambiente e del clima, nel contesto della gravissima situazione dell’intera regione artica a causa dello scioglimento dei ghiacci.



«Non abbiamo scelta: solo col voto anticipato possiamo tentare di fare chiarezza e trovare unità su una scelta precisa sul problema», ha detto Kielsen citato dalla Reuters. I groenlandesi in maggioranza sono favorevoli agli investimenti stranieri per uscire dalla pesante condizione di povertà del paese.



Ma il progetto dell’enorme miniera di Kvanefjeld allarma l’opinione pubblica. Sia per la paura di radiazioni e di altri, ulteriori danni irreversibili a clima e ambiente, sia perché l’insistenza cinese e in parte anche quella australiana è vista come arrogante e minacciosa. Nelle settimane scorse membri del governo e parlamentari contrari o incerti sulla miniera, secondo i media locali e le agenzie internazionali Afp e Reuters, hanno addirittura ricevuto minacce di morte anonime con inviti duri a non ostacolare il progetto.

Kvanefjeld è un progetto guidato dall’investitore cinese ShengheResources, uno dei tanti big di Pechino che puntano ad avere il massimo nell’Artico. Ma i lavori sono in buona parte appaltati alla compagnia australiana GreenlandMinerals. Che teme un no degli elettori: le crescenti critiche locali al progetto minerario hanno fatto crollare GreenlandMinerals del 60 per cento come valore di Borsa.



Gli ultimi sondaggi dicono che la forza politica favorita alle elezioni del suo aprile è il più forte partito d’opposizione, Inuit Ataqatigiit (Comunità degli inuit), ambientalista e contrario alla miniera, è accreditato dalle indagini d’opinione del primo posto nelle preferenze elettorali e può conquistare almeno 13 dei 31 seggi del Parlamento con la sua battaglia per ecologia e clima. Sarebbe la prima volta dal 1979 che il Siumut perde il potere vedendosi cacciato dal voto all’opposizione.