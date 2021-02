Ne Il Paradiso delle Signore 5 Vittorio e Marta si lasciano?

Vittorio e Marta sono stati da sempre l’emblema dell’amore puro ne Il Paradiso delle Signore Daily. Nessuno ha mai tradito l’altro. Sono stati sempre complici. Marta ha intrapreso da sola la strada per tentare di diventare mamma, ma Vittorio ha compreso il suo desiderio di maternità. Non solo, Conti si è dimostrato molto aperto per i tempi (pensiamo a Giuseppe Amato!) e ha regalato alla moglie un’esperienza lavorativa oltreoceano. Ci si spezza il cuore a doverci chiedere: ne Il Paradiso delle Signore 5 Vittorio e Marta si lasciano? Le cose stanno prendendo una brutta piega per i Vittorta – così chiamata la coppia di Vittorio e Marta sui social.

Da un lato Marta rientra all’improvviso da New York senza una precisa motivazione. O almeno, è quello che vuole farci credere. A tutti ripete che sentiva troppo la mancanza del marito e, essendo il contratto a fine corsa, ha fatto i bagagli prima del tempo. Di fronte alla Marta di un tempo non avremmo fatto fatica a crederci, anzi! Il problema è che la giovane sta nascondendo qualcosa di grosso anche a Vittorio e questo è uno scenario nuovo (cura per la fertilità a parte).

D’altro canto c’è la campana di Vittorio che ci mette del suo. In assenza della moglie, proprio a un paio di giorni dal suo ritorno anticipato, Conti si è lasciato andare a una debolezza.

Ne Il Paradiso delle Signore 5 Vittorio lascia Marta per Beatrice?

Il Paradiso Delle Signore 5 Marta Guarnieri In Conti E Vittorio Conti Interpretati Da Gloria Radulescu E Alessandro Tersigni Qui Nella Puntata 87 Nei Ricordi Di Beatrice Credits Rai

Ecco un breve riepilogo per chi si fosse perso qualche passaggio. Alla fine della puntata 85 della stagione 5 Vittorio e Beatrice aspettano il carro attrezzi mentre la macchina è in panne in campagna. Lei vuole stare fuori: c’è un cielo così bello. Vittorio prende la coperta e Beatrice lo invita a usarla insieme. È da tanto che non guardano le stelle. “Sarà comunque una storia importante per lui, vada come vada” commenta Vittorio parlando della ipotetica storia nascente tra Stefania e Pietro. Da giovani tutto sembra per sempre. Beatrice vede una stella cadente. Conti le chiede che desiderio avrebbe espresso. “Di tornare a vent’anni fa” confessa Beatrice. Vent’anni prima si amavano… Ecco che lei fa due domande fondamentali: “Tu ci credi? Agli amori che non finiscono, ma sopravvivono e poi riesplodono?” “Come il nostro?” chiede Vittorio a Beatrice prima di baciarla appassionatamente.

Non crediamo che arrivi a lasciare Marta per questo. Tuttavia pensiamo che quanto successo con la cognata abbia lasciato un segno più profondo di quanto sembri.