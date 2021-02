grande-fratello-vip-5:-tommaso-zorzi-rivela-la-strategia-usata-nell’ultima-nomination

Siamo ormai giunti nell’ultima fase del Grande Fratello Vip 5 che, al momento, vede come finalisti Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. Proprio quest’ultimo, nelle ultime ore, avrebbe rivelato a Stefania Orlando, Samantha De Grenet e Dayane la strategia utilizzata durante l’ultimo televoto. Televoto che vede la sfida tra Stefania Orlando e Giulia Salemi.

Ora, se tutti si aspettavano che Tommaso Zorzi mandasse in nomination Giulia, le cose non sono andate esattamente così. Il rampollo, infatti, avrebbe rivelato di sapere che Giulia sarebbe finita al televoto e che lui avrebbe fatto di tutto per salvare Andrea Zenga. Come? Nominando Samantha De Grenet. E perché avrebbe voluto salvare proprio Zenga? Il motivo è presto spiegato:

Se io avessi nominato Andrea Zenga anche lui sarebbe finito al televoto con Giulia e Stefania. Lo avrei mandato al macello, e poi strategicamente uno a mio avviso meno forte al televoto me lo porto fino alla fine. Che faccio uscire Zenga adesso e poi me la devo giocare con quelli forti in finale? Eh no! Io ho lasciato che andassero quelli forti al televoto. Avrei potuto mandare Zenga ma sarei stato pazzo, perché sarebbe uscito lui quasi sicuramente. Noi finalisti ci siamo detti le nostre nomination prima di farle, sapevamo che Giulia sarebbe finita al televoto. Sapevo che Andrea Zelletta, tu (Samantha) e tu (Stefania) l’avreste votata. L’unico dubbio era su Rosalinda Cannavò che se non avesse nominato Giulia avrebbe nominato Stefania. Pierpaolo aveva detto che avrebbe nominato Stefania, mentre tu (Dayane) avevi detto che nominavi Zenga. Così ho nominato Samantha e ho buttato via il voto. fonte: isaechia.it

Tommaso Zorzi avrebbe specificato di non aver ragionato in termini di rapporti umani, ovvero che non avrebbe niente contro nessuno. Adesso, infatti, sarebbe venuto il momento, come suggerito da Alfonso Signorini, di giocare di strategia per assicurarsi la finale e farci arrivare le persone “giuste”. Tanto è vero che alla conversazione si sarebbe aggiunto lo stesso Zenga e Tommaso non avrebbe nascosto niente di quanto rivelato.

C’è da dire anche che Tommaso Zorzi, pur non avendo voluto che finisse in nomination, sembra convinto del fatto che Stefania Orlando batterà al televoto Giulia Salemi. Le previsioni dell’influencer si avvereranno? Non ci resta che scoprirlo nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 5.