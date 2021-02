gf-vip:-il-dolce-messaggio-per-zorzi

Una mattinata particolarmente felice nella Casa del Grande Fratello Vip per Tommaso Zorzi che riceve un messaggio via aereo dietro l’altro dai suoi tantissimi fan. In giardino con tutti i coinquilini presenti uno dei finalisti del reality di Alfonso Signorini si gode il suo momento di grande popolarità…

Mattinata impegnata per Tommaso Zorzi tempestato di messaggi via aereo dai suoi fans. Il primo è difficile comprensione. Una serie di lettere gigantesche, di numeri che formano una frase: “TZ 6 VERITÀ TUTTI CN TE E TU? 3 REALITY 3 COPY”

“Che cosa significa?”, chiede per prima Rosalinda Cannavò guardando in cielo l’aereo che passa sopra le loro teste. Poco chiara anche la seconda parte del messaggio. Per questo i coinquilini chiedono spiegazioni a Tommy che lo prendono in giro. Il più spiritoso è Andrea Zenga. “Sicuro che è per te?”. Perplesso anche il diretto interessato che si interroga sul significato: “Forse mi stanno mandando una frecciatina?“. Poi gli sorge un dubbio. Infatti l’influencer è convinto che la seconda parte si possa riferire a Giulia Salemi ma Rosalinda è scettica: “Non è detto che sia per lei…”.

Leggi anche: GF Vip, aereo per Zorzi: è Mahmood il mittente misterioso?

Un messaggio che fa felice Tommy ma soprattutto Stefania Orlando

Gli aerei che volano sopra le teste degli inquilini della Casa più spiata d’Italia sono tre con Tommaso che si gode pienamente l’apprezzamento del pubblico. I primi a notare l’arrivo del primo aereo è proprio Tommy che in compagnia di Stefania sta facendo colazione in giardino. Un messaggio indirizzato proprio a loro due dai loro fan: “SACRO ZORZANDO IMPERO ❤ ORA E X SEMPRE”

Un messaggio che lascia il segno. Infatti Stefania e Tommaso sono felici e ringraziano mentre si stringono in un forte e sincero abbraccio: “ma è stupendo, grazie a tutti!” esclama Stefania Orlando mentre anche Pierpaolo e Dayane accorrono in giardino per leggere il messaggio in arrivo. “Adoro questo aereo! Grazie a tutti davvero”.