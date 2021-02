gf-vip,-antonella-elia-nella-bufera,-le-durissime-parole-di-rita-dalla-chiesa-e-di-alba-parietti

Spread the love











Il Grande fratello vip, quest’anno non sta dando una pagina edificante di televisione. Anche Antonella Clerici si è scagliata contro la trasmissione definendola “il nulla cosmico” e dicendo di non avere nulla contro l’esperimento sociale che doveva essere il fine ultimo di questa trasmissione ma che, per realizzarlo, bisognava mettere nella casa gente di spessore, qualcuno che avesse qualcosa da dire e non schegge impazzite che non fanno altro che regalare pagine di brutta televisione. Inoltre, i concorrenti sono chiusi nella casa da tanto tempo ed è evidente la loro stanchezza e la loro necessità di tornare a condurre una vita normale.

Rita Dalla Chiesa contro Antonella Elia

Un altro personaggio pubblico che, a causa del grande fratello vip in queste ore è nella bufera, è l’opinionista Antonella Elia che si sta rivelando molto dura.

Sull’argomento è intervenuta Rita Dalla Chiesa che ha detto cosa pensa della Elia: “Deve stare attenta perché rischia di rovinarsi la carriera … Lei ha bisogno di avere accanto un uomo che non la metta in competizione con le altre donne”.

Infine, ha anche detto: “Sembra ce l’abbia con qualcuno o probabilmente ce l’ha solo con sè stessa”.

Queste dichiarazioni Rita Dalla Chiesa le ha rilasciate in occasione di un’intervista al settimanale Nuovo Tv:

E poi Rita Dalla Chiesa ha anche detto: “Credo che abbia sofferto e che continui a soffrire per l’ex compagno, ma non deve farla pagare alle altre donne”.

Alba Parietti contro Antonella Elia

Anche Alba Parietti si è scagliata contro Antonella Elia e ha detto di lei: “Una donna che non sa modularsi”.

Le dichiarazioni la Parietti le ha rese nella trasmissione radiofonica Turchesando dove ha anche presentato il suo libro “La cacciatrice di narcisisti” .

Su Antonella Elia ha detto: “La cattiveria per dirla deve essere condita da un’intelligenza, per essere molto cattivi bisogna essere anche molto intelligenti, per non essere mai volgari … l’offesa gratuita non è divertente”.

E, infine, ha detto: “Il mio sogno è di vedere in finale Tommaso, Stefania e Andrea Zelletta”.

Invece, del figlio Francesco Oppini che ha partecipato al Grande fratello vip di questa edizione ha detto: “Un pregio che ha è di essere una persona molto buona. Ha grandissimo rispetto delle persone. Come difetto invece, come me quando perde le staffe passa dalla parte del torto”.

