Elon Musk lancia la sua criptovaluta: Ecco qual è

Elon Musk continua la sua ascesa nel mondo delle monete digitali e la sua ultima iniziativa è tra le più interessanti del 2021.

GettyImages elon musk

Elon Musk è l’imprenditore del momento, la sua Tesla vende milioni e milioni di vetture in tutto il mondo e soprattutto il suo fondatore guadagna cifre stratosferiche. La crescita ha permesso di creare una ‘gara a distanza’ con Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Infatti, se Elon aveva scalzato il concorrente nella classifica degli uomini più ricchi del pianeta, nella giornata di oggi c’è stato il contro sorpasso.

Tanta curiosità quindi nella scoprire se ci saranno, nelle prossime settimane, nuovi colpi di scena mentre il proprietario del marchio Tesla sta investendo sempre più nelle monete digitale. Lo testimonia soprattutto la crescita del Bitcoin mentre lo stesso Elon ha lanciato una sua nuova moneta: scopriamo di cosa si tratta.

Investimenti miliardari di Elon Musk

GettyImages bitcoin

Ben 1,5 miliardi di dollari investiti nel bitcoin, la criptovaluta più scambiata nel mondo. Inoltre, la scelta dell’azienda californiana di auto elettriche di accettare il bitcoin come strumento di pagamento per i suoi prodotti. Una mossa vincente soprattutto per la moneta digitale considerando che il suo valore è cresciuto fino a toccare i 50mila dollari.

I movimenti di Musk tra le monete digitali sono sicuramente tra i più apprezzati e seguiti degli ultimi mesi tant’è che lo stesso imprenditore ha lanciato una sua moneta, suscitando più di qualche polemica, parliamo in questo caso di Marscoin.

La moneta lanciata dall’imprenditore

marscoin (web source)

Durante una serie di tweet tra il Ceo di Tesla ed il responsabile dell’ex change Binance, Changpeng Zhao, ha ammesso dell’ormai imminente lancio della nuova moneta. Già tempo fa fu toccato l’argomento, con Marscoin che fa parte di un progetto di Elon Musk che punta a sbarcare e colonizzare Marta. Per l’economia del nuovo mondo ha quindi pensato ad una criptovaluta tutta sua, la Marscoin.

Purtroppo però questa moneta esiste già, e spinta dai suoi tweet, sta guadagnano quasi 1000%. Ha moltiplicato, involontariamente, il proprio valore in pochissimi giorni, nonostante abbia già comunicato il proprietario che non è per nulla collegata al proprietario di Tesla. Chissà se non possa che essere il preludio di un accordo da trovare ora per i prossimi anni affinché Elon possa creare una moneta tutta sua da poter quindi immettere sul mercato.