Elettra Lamborghini fa gli auguri di buon compleanno ad Alessandra Amoroso, ma non è il suo compleanno

Elettra Lamborghini ed Alessandra Amoroso sono due tra le cantanti più popolari ed apprezzate del panorama musicale italiano.

Le due star della musica sono anche amiche nella vita, visti i numerosi eventi a cui hanno avuto modo di partecipare insieme, soprattutto in estate.

Oggi, però, una gaffe esilarante di Elettra Lamborghini ha fatto impazzire il web ed il mondo dei social: la “twerking queen” ha postato una foto in cui fa gli auguri all’amica Alessandra, per poi scopre, dopo qualche ora, che oggi non è il giorno del suo compleanno.

La cantante di Galatina, infatti, compie gli anni il 12 agosto.

I fan hanno fatto notare ad Elettra l’errore nella data e la cantante ha quindi ritrattato gli auguri con un ironico post su Twitter: