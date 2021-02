cotoneaster,-la-super-pianta-che-assorbe-l’inquinamento-atmosferico-lungo-le-strade

Spread the love

Secondo uno studio della Royal Horticultural Society (RHS), la varietà cespugliosa di cotonastro o cotoneaster, le sue foglie pelose, può aiutare ad assorbire l’inquinamento atmosferico nelle aree a traffico intenso. La notizia è riportata dal Guardian.

Gli esperti di orticoltura hanno esaminato l’efficacia delle siepi per assorbire l’inquinamento atmosferico, confrontando diversi tipi di arbusti tra cui il cotoneaster, il biancospino e il cedro rosso occidentale.

Lo studio fa parte di un lavoro più ampio a cura dell’organizzazione benefica che cerca rimedi naturali, come giardini e spazi verdi, per alleviare i problemi ambientali come inquinamento, inondazioni e ondate di calore.

Sulle strade con traffico intenso, i cotoneaster franchetii più densi e pelosi sono almeno il 20% più efficaci nell’assorbire l’inquinamento rispetto ad altri arbusti, hanno detto i ricercatori, che invece non ne hanno colto i benefici nelle strade più tranquille.

Il ricercatore capo, la dottoressa Tijana Blanusa, ha spiegato: “Sulle principali strade cittadine con traffico intenso, abbiamo scoperto che le specie con chiome più complesse, più dense e con foglie ruvide e pelose come il cotoneaster sono le più efficaci. “Abbiamo scoperto”, ha detto al quotidiano britannico “che in soli sette giorni una siepe densa e ben gestita di 1 metro di lunghezza assorbirà la stessa quantità di inquinamento emessa da un’auto che percorre 500 miglia”.

Lo studio rileva che il cotoneaster, pianta originaria della Cina e dell’Himalaya della famiglia delle rosacee, sarebbe la pianta ideale per le strade particolarmente trafficate mentre in aree meno congestionate raccomanda un mix di specie diverse.

Un sondaggio condotto su 2.056 persone dalla RHS ha messo in luce che di un terzo delle persone colpite dall’inquinamento (33%), solo il 6% sta adottando misure attive nei propri giardini per alleviarlo.

Tra gli intervistati da YouGov, l’86% ha affermato di avere a cuore le questioni ambientali, mentre il 78% è preoccupato per i cambiamenti climatici. L’RHS spera di sfruttare questo interesse per incoraggiare le persone ad aiutare l’ambiente partendo dal proprio giardino o terrazzo.

Il professor Alistair Griffiths, direttore della scienza e delle collezioni di RHS, ha raccontato: “Identifichiamo continuamente nuove” super piante “con qualità uniche che, se combinate con altre vegetazioni, forniscono grandi benefici”. “Abbiamo scoperto, ad esempio, che la copertura murale di edera eccelle nel rinfrescare gli edifici, mentre biancospino e ligustro aiutano ad alleviare le intense piogge estive e a ridurre le inondazioni localizzate. Se piantati in giardini e spazi verdi dove questi problemi ambientali sono più diffusi, potremmo fare la differenza nella lotta al cambiamento climatico “.

Gli scienziati di RHS si stanno ora trasferendo nel centro Hilltop, presso i giardini di Wisley nel Surrey, che dispone di strutture che consentiranno di aumentare la ricerca in questo settore, di spazi espositivi e di giardini trasformati in “laboratori viventi”.