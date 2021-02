champions-league,-porto-juventus-2-1:-highlights,-voti-e-tabellino

La partita d’andata degli ottavi di finali di Champions League finisce con una sconfitta della Juventus contro il Porto

L’esultanza di Moussa Marega e Mehdi Taremi (@GettyImages)

Una deludente prestazione di Andrea Pirlo ed i suoi che nel finale sono riusciti ad accorciare le distanze in vista della partita di ritorno. Porto-Juventus, la partita d’andata degli ottavi di Champions League si è conclusa per 2-1 per i padroni di casa, contrariamente a quanto pronosticato da tutti i bookmakers.

Decisamente sottotono, i ragazzi di Pirlo ancora non si sono ripresi dalla partita persa contro il Napoli per 1-0. Fortunatamente, i bianconeri dovranno affrontare nuovamente la squadra portoghese il 9 marzo, ma all’Allianz Stadium per provare ad accedere ai quarti di finale. Una stagione atipica per lo stile Juventus che sta mandando i tifosi alle proteste nei confronti della società. Serata da dimenticare per conquistare i tre punti, lunedì, contro il Crotone.

Cristiano Ronaldo e Moussa Marega (@GettyImages)

PORTO (4-4-2): Marchesin 6; Manafà 6, Pepe 6.5, Mbemba 6, Zaidu 6; Corona 6.5 (91′ Loum sv), Uribe 6, Sergio Oliveira 6.5 (91′ Chico Conceição sv), Otavio 5.5 (57′ Luis Diaz 6); Marega 6.5 (66′ Grujic 6), Taremi 6.5. All. Conceicao 7

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Danilo 6, De Ligt 5.5, Chiellini 5.5 (34′ Demiral 5.5), Alex Sandro 5; Chiesa 7, Bentancur 4.5, Rabiot 6.5, McKennie 6 (63′ Morata 5.5); Kulusevski 5 (77′ Ramsey 5.5), Ronaldo 5.5. All. Pirlo 5.5

MARCATORI: 2′ Taremi (P), 56′ Marega (P), 83′ Chiesa (J);

AMMONITI: 63′ De Ligt (J), 82′ Danilo (J), 87′ Demiral (J), 92′ Alex Sandro (J)