barbara-d’urso:-conferme-sul-fidanzato

Spread the love

Dalle colonne del suo settimanale, Novella 2000, Roberto Alessi è tornato a parlare con sicurezza del misterioso fidanzato di Barbara d’Urso: nonostante le smentite della conduttrice, il giornalista, riaprendo la questione, ha fatto una nuova rivelazione, affermando di averlo conosciuto di persona.

Il gossip intorno a Barbara d’Urso, nonostante i numerosi tentativi della conduttrice di depistare quanti continuano a cercare di scoprire chi sia questo misterioso uomo che farebbe coppia con lei da qualche mese, non accenna a spegnersi. Ogni settimana, infatti, ci sono nuove rivelazioni sulla persona di cui Barbara d’Urso sarebbe innamorata.

Anche a Pomeriggio 5 la conduttrice più volte ha ribadito che i paparazzi la seguono inutilmente tutti i giorni e ha approfittato di diverse occasioni per sottolineare di essere single, e di non aver ancora trovato una persona speciale che possa farle battere il cuore.

Leggi anche: Arisa analizzata dalla psicologa

Dopo che sul sito Giornalettismo era uscito il nome di un assicuratore, Francesco Zangrillo, che avrebbe trascorso insieme a lei le vacanze di Natale, non c’erano state ulteriori conferme o smentite. Anche Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, che si è sempre dichiarato convinto dell’esistenza di un compagno nella vita della d’Urso, era rimasto in silenzio.

Proprio dalle colonne del suo settimanale, nella rubrica da lui curata e dal titolo “Torna a casa Alessi”, al contrario di quanto fatto da Barbara d’Urso, il direttore di Novella 2000 ha incoraggiato i fotografi a continuare nella loro ricerca del fidanzato misterioso della conduttrice, confermandone l’esistenza con il racconto di un episodio che gli è accaduto in prima persona.

Roberto Alessi, infatti, ha rivelato di aver visto con i suoi occhi Barbara d’Urso insieme a questo fantomatico uomo: il giornalista, però, essendo stato colto di sorpresa e avendo incontrato la coppia per pura casualità, per di più grande alla mediazione di una loro comune conoscenza, non ha potuto sfruttare la situazione a sua vantaggio professionale, mantenendo la discrezione.

Anche se in quel momento non ha rivelato nulla, ora, con queste dichiarazioni ha contribuito a riaccendere le speranze di quanti, per primi, vogliono avere le foto esclusive che, dopo tanti anni, testimonierebbero un nuovo amore nella vita di Barbara d’Urso.

Potrebbe interessarti: Barbara D’Urso rivelazione “Sono anni che non faccio sesso”