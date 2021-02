altro-che-telemedicina!-un-comitato-di-infermieri-chiede-visite-a-domicilio

Spread the love

18-02-2021 – Molti medici in Italia e in tutto il mondo hanno curato e continuano a curare i pazienti affetti dal Covid-19 recandosi nelle loro case e somministrando protocolli di cura che hanno dato ottimi risultati.



Il “capostipite” fu il professor Luigi Cavanna, primario di oncoematologia presso l’ospedale di Piacenza, che, nel picco dell’epidemia nei mesi di febbraio, marzo e aprile dello scorso anno, andò casa per casa a visitare i pazienti, evitando ricoveri e salvando vite umane.

Il ruolo fondamentale di un’assistenza domiciliare precoce è stato sottolineato anche da un gruppo di infermieri della provincia di Bari che si sono riuniti in un comitato.

Nel mese di novembre avevano scritto al direttore generale dell’Asl di Bari, al presidente della Regione Puglia e ai sindaci di tre citta (Gravina in Puglia, Santeremo in Colle e Altamura) chiedendo: visite domiciliari per i pazienti covid, il rafforzamento della medicina territoriale con la piena operatività dei medici di base, l’aumento del personale nelle postazioni del 118 e l’incremento delle Usca, le unità di continuità assistenziale.

Il nuovo governo avrebbe dovuto già dare una risposta a questa richiesta che proviene ormai da vari settori del mondo sanitario.



Dopo la conferma al ministero della Salute di Roberto Speranza, che ha sempre ignorato i protocolli di cura domiciliare redatti da molte associazioni e movimenti di medici, altri segnali non positivi sono arrivati anche dal presidente del Consiglio dei Ministri.



Nel suo discorso al Senato, Mario Draghi ha detto che: “La casa come principale luogo di cura è oggi possibile con la telemedicina, con l’assistenza domiciliare integrata”.



La direzione che il governo vorrebbe prendere è dunque quella delle visite fatte al telefono o tramite un programma di video chiamata nella migliore delle ipotesi: una strada che non soddisfa affatto gli infermieri e che non cambia nulla rispetto a quanto già sta avvenendo oggi.

Claudio Messora