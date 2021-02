vita-in-diretta,-alberto-matano-in-diretta-si-lascia-andare-con-emma-d’aquino,-“arrivano-messaggi-da-casa-…”-momenti-di-grandissimo-imbarazzo

Spread the love











Alberto Matano, alla conduzione de Vita in diretta, ogni giorno dal lunedì al venerdì è molto seguito e, dopo l’iniziale diffidenza di vederlo da solo alla conduzione senza l’affiancamento di una figura femminile, ora il giornalista calabrese ha davvero conquistato tutti e gli ascolti lo premiano. Alberto Matano è molto rigoroso ma anche simpatico anche se resta sembra molto timido. E’ in grado di portare avanti l’intera trasmissione, come aveva garantito in tempo non sospetti Maurizio Costanzo che aveva incoraggiato la scelta della rete di farlo condurre in solitaria. E ora, che dopo mesi di conduzione ha capito di piacere al pubblico a casa, si è anche rilassato e l’effetto finale della trasmissione da lui condotta è veramente gradevole. Vita in diretta alterna momenti di informazione, spesso, purtroppo di cronaca nera con momenti di leggerezza e, in entrambi i casi Alberto Matano è assolutamente all’altezza della situazione.

Le indiscrezioni su Alberto Matano e Emma D’Aquino

Rumors frequenti vorrebbero Alberto Matano compagno della giornalista Rai Emma D’Aquino ma i due hanno sempre smentito che, tra loro, oltre un bel rapporto professionale e di amicizia ci sia dell’altro.

A volte postano anche foro che li ritraggono insieme ma sempre all’interno dei corridoi Rai. Emma D’Aquino, recentemente, è intervenuta sulla questione dicendo di essere innamorata ma non di Alberto Matano. Eppure, i due sono molto amici perché quando ci fu lo scontro tra Pierluigi Diaco e Alberto Matano si disse che Emma D’Aquino doveva andare in trasmissione da Diaco per essere intervistata ma non andò più.

Alberto Matano mette in imbarazzo Emma D’Aquino: “Arrivano messaggi da casa …”

Ieri, durante la puntata di Vita in diretta, Alberto Matano ha messo in imbarazzo la sua amica e collega Emma D’Aquino che era in trasmissione da lui e ha detto, facendo notare che aveva cambiato acconciatura: “Arrivano messaggi da casa per il nuovo look di Emma D’Aquino. Ve ne eravate accorti?”

Emma D’Aquino era visibilmente in imbarazzo anche perché ha avuto altri complimenti dagli altri sospiti in studio come, ad esempio Roberto Poletti che ha detto: “Approvo assolutamente, poi Emma, al di là dell’aspetto fisico, è una grande professionista”.

E Alberto Matano ha insistito, prendendosi gioco di lei simpaticamente come tra amici si può fare, dicendo: “Televoto aperto per lei”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...