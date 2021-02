VERSO LO SCISMA DEL MOVIMENTO 5 STELLE – Pino Cabras

Pino Cabras non ha dubbi: “se la consultazione sulla Piattaforma Rousseau si svolgesse oggi i risultati sarebbero diversi da quelli emersi la scorsa settimana”. A pesare non è solo la formulazione del quesito, palesemente ambigua e manipolatoria, ma il fatto che il superministero della Transizione ecologica evocato da Grillo e citato nel quesito referendario d fatto non esiste e ciò sarebbe sufficiente a invalidare la consultazione. Un fatto evidenziato da Byoblu già all’indomani della consultazione nel corso dell’intervista di Caudio Messora a Paolo Becchi.

“Il nuovo governo ha tutto il sapore di una restaurazione e ciò è determinato dal fatto che da oltre venti anni viviamo di fatto in un sistema presidenziale, un potere che si autoconserva e che fa ruotare tutta la politica intorno al Quirinale. In questo sistema tutto rimane bloccato, anche il precedente governo non poteva scegliere di fatto il proprio Ministro dell’Economia”, ha detto Cabras ai nostri microfoni.

La pattuglia di parlamentari contrari al Governo Draghi, di cui Cabras fa parte, chiede dunque di ritirare le delegazione dei ministri grillini e votare contro il Governo: “credo che la posizione giusta sia votare no alla fiducia, per far capire nel modo più chiaro possibile che siamo all’opposizione. L’opposizione è demonizzata in questo momento, abbiamo una maggioranza che raccoglie il 90% delle forze parlamentari, invece l’esistenza di un’opposizione è un presupposto fondamentale per un sano funzionamento della democrazia”.

Date le dichiarazioni dell’Onorevole Cabras, difficile pensare a un esito diverso da una scissione all’interno dei gruppi parlamentari.

Claudio Messora