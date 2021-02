Spread the love

Intervento dei Vigili del Fuoco che, questa mattina, in poco più di un’ora hanno spento un incendio divampato all’interno di una canna fumaria di un’abitazione: sul posto, in Via Torre Moccia, intorno alle 8.25, le squadre di Saluzzo e Barge che hanno provveduto a domare le fiamme limitando i danni alla struttura.