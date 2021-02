Serena Rossi svela il dietro le quinte di Mina Settembre, sorpresa! – VIDEO

Serena Rossi saluta Mina Settembre, ringrazia il pubblico per il sostegno e lascia per loro delle immagini inedite

Mina Settembre, la fiction di Rai 1 che ha tenuto incollati milioni di spettatori davanti al piccolo schermo, si è appena conclusa ma il pubblico già vorrebbe vedere il proseguo. La seconda stagione si farà e si inizierà già a girare quest’anno ma ad ogni modo i telespettatori dovranno attendere il prossimo anno per vedere come l’assistente sociale, interpretata da Serena Rossi, risolverà la sua diatriba amorosa, impelagandosi in chissà quali nuove avventure.

Mina Settembre è entrata fin da subito nel cuore degli italiani che si sono immedesimati nelle sue storie, puntata dopo puntata, che in maniera scanzonata ha raccontato uno spaccato di vita napoletana.

La fiction che ha ancora di più accentuato il successo e l’amore del pubblico per Serena Rossi nasce dalla penna di Maurizio De Giovanni, lo scrittore napoletano che è dietro ad altri due grandi successi della fiction Rai: I bastardi di Pizzofalcone, che a breve tornerà sul piccolo schermo con la terza stagione, e Il commissario Ricciardi, impersonato da Lino Guanciale. Bene a conclusione di tutto questo bel percorso la bella attrice ha voluto fare un regalo ai suoi fan.

Serena Rossi saluta Mina Settembre, pronta una nuova avventura

Il regalo di Serena Rossi è arrivato tramite i social e precisamente via Instagram. Un bel video nel quale l’attrice di regala alcuni momenti del dietro le quinte di una fiction amatissima. Uno staff meraviglioso che ha lavorato nel cuore della pandemia per restituire un prodotto che il pubblico ha apprezzato molto.

La Rossi inizia con una ripresa su sé stessa e poi cerca di immortalare tutti i protagonisti che hanno lavorato davanti e dietro la macchina da presa. Momenti dal set, saluti improvvisati, applausi, balletti, nei quali si vede anche il compagno che è stato con lei sul set. Un video che chiude in un certo senso un capitolo perché Serena è già pronta per altro.

“Se Mina è entrata nei vostri cuori è anche merito di questa bellissima squadra – scrive l’attrice a corredo del video – Per oltre 130 giorni abbiamo condiviso freddo gelido, caldo afoso, emergenza Covid, pizze fritte, tramonti, emozioni forti di un anno che non dimenticherò”.

Poi in ringraziamenti a tutto il pubblico “per l’amore che ci avete dimostrato” ricordando che come ogni viaggio anche questo di Mina Settembre non finisce mai anche se per lei è “tempo di preparare un’altra valigia – conclude – Sono già pronta a partire per una nuova incredibile avventura! ❤️”.