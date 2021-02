ricordi-dei-vip:-barbara-berlusconi-e-quel-flirt-con-la-star-di-hollywood

Spread the love

La figlia di Silvio Berlusconi, Barbara, imprenditrice, amante del calcio e del suo Milan, è una donna a cui piace spesso cambiare anche look. Nel suo passato un flirt con un grande attore del cinema internazionale

Barbara Berlusconi e papà Silvio

Barbara Berlusconi è la terza dei figli di Silvio Berlusconi. Nata dall’unione con la seconda moglie Veronica Lario. Classe 1984, è nata il 30 luglio a Arlesheim, in Svizzera, sotto il segno del Leone. Il suo padrino di battesimo fu Bettino Craxi. Dopo il diploma si iscrive all’Università Vita – Salute San Raffaele dove si laurea in Filosofia con il massimo dei voti.

Nel 2011 entra nel consiglio di amministrazione del Milan di cui oggi è vicepresidente e amministratore delegato con una particolare delega alle funzioni sociali non sportive della squadra. Con i fratelli Eleonora e Luigi possiede diverse quote di società e holding.

Oltre al suo percorso di studi e di carriera degni di nota, Barbara è sicuramente il personaggio della famiglia Berlusconi più paparazzato.

Nel 2007, durante un’intercettazione, avrebbe ammesso di aver fatto acquistare dal padre alcuni scatti rubati al di fuori di una discoteca di Milano per 20 mila euro.

Sul rapporto su papà Silvio ha ammesso serenamente di non essere sempre d’accordo con il padre: “Ho per lui, e per i suoi molteplici successi, grande ammirazione, ma mi riservo di avere un approccio intellettualmente critico alla vita. Diversamente, sarei una persona da poco (…)“.

Barbara Berlusconi e la sua vita privata

Barbara Berlusconi è conosciuta dal grande pubblico anche per le sue turbolenti relazioni che l’hanno vista spesso protagonista di diversi settimanali di gossip. Il suo primo amore è Giorgio Valaguzza: si sono conosciuti a Porto Rotondo, dove scatta subito il colpo di fulmine. Un rapporto bellissimo durato dieci anni e da cui sono nati i figli Alessandro ed Edoardo.

Dopo Valaguzza come un ciclone l’amore ritorna nella vita di Barbara Berlusconi. Questa volta si tratta del giocatore del Milan Alexandre Pato. La loro storia termina nel 2013, dopo due anni e mezzo. Ad annunciare la fine è proprio il giocatore con un messaggio pubblicato sui social.

… il flirt con l’attore hollywoodiano

L’ereditiera bella e bionda fece breccia nel cuore dell’attore di Titanic: Leonardo di Caprio. I due vennero paparazzati insieme in una discoteca milanese, dove la star di Hollywood si era diretta dopo aver festeggiato i 40 anni della Maison Armani.

Secondo AdnKronos, insieme a Barbara e Leo anche il PR Pietro Tavallini e Tommy Chiabra, ex di Lyndsay Lohan. A un altro tavolo, nella stessa discoteca, sedeva Mr Bee, il broker thailandese interessato all’acquisto del Milan.

Nel cuore di Barbara, un barman-imprenditore

Barbara oggi è felicemente fidanzata con Lorenzo Guerrieri, studente di Economia e amministrazione dell’Impresa all’Università Statale Bicocca di Milano. La coppia ha dato il benvenuto – a soli 8 mesi di distanza – a Leonardo DiCaprio a Lorenzo Amos, quanto figlio della donna, nato nel 2018.