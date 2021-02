nelle-linee-guida-per-la-scuola:-la-minaccia-della-regione-veneto-a-chi-si-rifiuta-di-fare-il-tampone-#byoblu24

La Regione Veneto ha pubblicato le nuove linee di indirizzo per la gestione di casi di Covid-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia.

Un punto di questo protocollo desta stupore e preoccupazione per la violazione di diritti costituzionalmente sanciti.

In caso di rifiuto da parte di un alunno o di un operatore scolastico a sottoporsi al tampone nasofaringeo, il SISP, il Servizio di igiene e sanità pubblica della Regione Veneto può disporre la quarantena per tutti i contatti scolastici, cioè per tutti i soggetti con cui la persona che si è rifiutata di fare il test è entrata in contatto e a prescindere dal test. Come a dire: ti rifiuti di fare il tampone? Costringo alla quarantena tutte le persone con cui sei entrato in contatto anche a prescindere dal test.

Andrebbe ricordato a chi ha redatto queste linee guida che l’articolo 32 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge e il tampone è a tutti gli effetti un trattamento sanitario, quindi rifiutarlo è un diritto del cittadino.

Poi la Sisp è un servizio sanitario della Regione Veneto e non ha il potere di disporre quarantene che privano della libertà personale tutelata all’articolo 13 della Costituzione.

E poi le persone non possono essere sottoposte alla misura della quarantena a prescindere dal test, come ha chiarito anche il Ministero della Salute.

L’avvocato Elisabetta Frezza e l’avvocato Alessandra Barana, per il coordinamento Internazionale delle Associazioni per la tutela dei diritti dei minori, hanno redatto insieme ad altri colleghi una nota di risposta indirizzata al presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Fa discutere poi l’utilizzo del termine “contatto scolastico”, anziché contatto stretto come invece previsto dalle linee guida del Ministero della Salute.

Contatto scolastico è infatti una nozione molto più ampia che finirebbe, ad esempio, per includere non solo i compagni di classe o il compagno di banco del soggetto positivo, ma potenzialmente tutti i soggetti. Le linee guida della Regione Veneto, basandosi unicamente sui test PCR, sono anche discutibili dal punto di vista medico scientifico. I test PCR non sono infatti mai stati validati e generano risultati inattendibili. Per non parlare del fatto che le linee guida della Regione Veneto si applicano a bambini che, secondo i dati ufficiali, tendono a infettarsi in misura di gran lunga minore rispetto agli adulti e, come gli asintomatici, a infettare molto di meno.

Claudio Messora