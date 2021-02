lutto-a-garessio-per-la-scomparsa-di-mariano-penone,-bandiera-del-mezzofondo-e-della-maratona

Lutto nel mondo dell’atletica ligure e nella comunità di Garessio: è venuto a mancare, lunedì 15 febbraio, Mariano Penone, bandiera del mezzofondo e della maratona.

Nato a Garessio nel 1954, ha gareggiato per molte società liguri come Gillardo Millesimo, Cus Genova, Maurina Olio Carli, Cambiaso Risso, collezionando, come ricorda la Fidal Liguria, innumerevoli titoli e primati regionali fra i quali spicca la misura di 19,950 chilometri nell’ora in pista stabilita a Genova nel 1984.

Da sottolineare i quarti posti agli Italiani di maratona nello stesso anno con 2h15’36” e di mezza maratona con 1h04’53”, prestazioni che gli valsero la maglia azzurra in un quadrangolare in Svizzera. Numerose le partecipazioni in maratone di prestigio come New York, fino alla lontana Fukuoka in Giappone.

Molte le vittorie su strada in classiche regionali e extra come la famosa Traversata della Valbisagno: “Sarebbe riduttivo fermarsi al solo dato tecnico, perché Mariano era anche un amico, un trascinatore, una persona leale che lascia un vuoto in tutti noi. Dopo la carriera agonistica vera e propria, ha continuato con quella master collezionando molti primati italiani e continentali, dimostrando verve e spirito giovanile” l’abbraccio della Fidal ligure.

Oggi, a Carcare, sarà Recitato il S.Rosario (ore 16.30), mentre domani, a Garessio, sono in programma i funerali.