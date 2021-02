la-stecca-da-biliardo-che-non-ti-fa-sbagliare-un-colpo

È l’ultima invenzione robotica del popolare youtuber americano Shane Wighton

(Foto: YouTube / Stuff Made Here)

Il biliardo è un’arte rigorosa che miscela geometria e fisica. La sfere sono immobili sul tavolo e si deve indirizzare la prima con la giusta forza (e l’eventuale effetto) verso la seconda, anche con l’appoggio delle sponde, così da imbucarla. Allenamento e talento fanno la differenza, ma ci sono sempre variabili che dipendono dalla natura fallibile dell’essere umano. Come non sbagliare nemmeno un colpo? Basta un piccolo (grande) aiuto robotico.

Lo youtuber americano Shane Wighton ha messo in pratica le proprie abilità ingegneristiche con un nuovo interessante video pubblicato sul popolare canale Stuff Made Here. È solo l’ultimo episodio di una serie di esperimenti che si addentrano nelle possibilità di poter realizzare sistemi robotizzati per guadagnare un consistente vantaggio in qualsiasi sport. Ha già realizzato un tabellone con tracking laser che fa cadere ogni tiro dentro il canestro, un bastone da baseball per inanellare un fuoricampo dietro l’altro e uno da golf per swing perfetti, oltre a una prima stecca da biliardo, che però è stata migliorata con un’ultima formidabile versione.

(Foto: YouTube / Stuff Made Here)

La stecca robotica di Wighton sostituisce l’estremità con un sistema basato su una piattaforma Stewart ossia su un sistema meccanico con bracci controllati da un computer a supporto di un cosiddetto end-effector. Chiamato anche robot parallelo, di solito sfrutta pistoni attuatori che muovono una piattaforma come nel caso dei simulatori di volo per addestrare piloti. Nel caso della stecca, questa elaborata ed efficiente soluzione serve a rendere la stecca impugnabile come una tradizionale così che il giocatore debba soltanto poggiarla sul tavolo (seguendo le indicazioni proiettate) vicino alla sfera bianca e lasciare che il robot faccia il lavoro.

Come viene mostrato dal video, una videocamera montata sul tavolo mappa la posizione delle varie palle e trasferisce le immagini al computer che calcolerà dove poggiare con precisione la stecca, mostrandolo attraverso una guida proiettata sul tavolo, e anche la giusta forza, direzione ed effetto da imprimere alla sfera bianca che andrà sempre a bersaglio senza problemi. Insomma, l’essere umano diventa un mero “cavalletto”.

Da notare che nella compilazione del codice, il buon Wighton ha anche calcolato come evitare eventuali errori di calcolo dovuti alla distorsione delle lenti della videocamera. A proposito di meraviglie ingegneristiche fai da te, di recente era apparsa anche una replica ben funzionante della pistola rampino di Batman.