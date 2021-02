kira,-la-bambola-con-le-zie-lesbiche-che-fa-arrabbiare-i-conservatori-americani

NEW YORK – Nell’America più divisa che mai, perfino giocare con certe bambole diventa una questione politica. Tutta colpa di Kira, la nuova American Girl 2021: l’ultima della serie prodotta da Mattel (la stessa azienda di Barbie), popolarissime negli Stati Uniti perché possono essere elaborate “su misura” – scegliendo colore dei capelli, degli occhi, carnagione – per meglio farle somigliare alle bambine cui sono destinate. Ogni anno American Girl ne presenta una nuova: sorta di summa di ciò che va fra i ragazzi. Sì, da tempo i suoi produttori sono impegnati affinché sia vero specchio della ricchezza culturale d’America (complicazioni comprese). E già ci sono state diverse American Girl afroamericane e latine. Ciascuna, infatti, ha una sua storia: raccontata in un libricino compreso nella scatola, di fatto una fiaba, sempre attualissima.

Ebbene Kira Bailey (la ragazzina-giocattolo ha pure un cognome, per sembrare più vera), approdata sugli scaffali da appena due settimane, è una piccola ambientalista di 10 anni circa. E, sul modello Greta Thunberg, sa tutto dei cambiamenti climatici e adora gli animali. A narrarne la storia, d’altronde, è stata chiamata Erin Teagan, veterinaria e appunto scrittrice per bambini. Kira, dunque, viaggia nell’Australia sconvolta dagli incendi, per occuparsi dei koala feriti nel rogo. A ospitare la bambola-bimba, sono due prozie lesbiche: Mami e Lynette. Una coppia gay di mezza età responsabili di una clinica per animali feriti, che – lo racconta sempre il libricino – si sono potute sposare nel 2017 quando il matrimonio gay è entrato in vigore in quello Stato.

La loro presenza nella storia ha però mandato su tutte le furie un’associazione conservatrice di genitori che già chiede di mettere la bambola al bando e ha avviato una raccolta di firme per far quanto meno cambiare la storia. One Million Moms, così si chiama, è d’altronde una costola dell’American Family Association – organizzazione fondamentalista cristiana – ed è nata proprio in funzione antigay, celebre per la rabbia con cui si scaglia contro qualunque iniziativa abbia a che fare col gender; tanto che la sua ultima battaglia è stata contro certi “pericolosissimi” – si fa per dire – biscotti Oreo, dal ripieno color arcobaleno. E pazienza se dietro quel “milione di mamme” ce n’è in realtà una sola, tal Monica Cole, animatrice del blog e costante presenza televisiva: la bambola Kira non le è certo sfuggita: “Mira a sdoganare l’omosessualità”, accusa invitando al boicottaggio; anche se di firme, per ora pochine, ne ha raccolte appena 25 mila.

Le pressioni omofobe non spaventano i responsabili di American Girl: “La nostra bambola intende riflettere la realtà di una società in costante evoluzione” ribadisce la portavoce dell’azienda, Julie Parks. “Lo sosteniamo da sempre: l’unica ricetta per la famiglia felice è l’amore. Siamo fieri delle nostre bambole immaginate all’insegna di diversità e inclusione”. Kira e le sue prozie, per almeno i prossimi 4 anni di presidenza Biden, possono stare tranquille.