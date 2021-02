Il Salone delle Meraviglie, anticipazioni della puntata di martedì 16.

Federico Fashion Style torna anche questa settimana, con due nuovi imperdibili appuntamenti del Salone delle Meraviglie 4, martedì 16 febbraio. Cosa ci svelerà questa volta l’hairstylist più famoso della tv?

Gli argomenti del giorno saranno: la curiosità è femmina e diete per tutti gusti!

Il programma ormai un cult, realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa, vi aspetta su Real Time nel tradizionale doppio orario alle 22:40 e alle 23:10. Federico Fashion Style alle prese con le sue clienti, sempre un po’ speciali, ci porta anche questa settimana nei suoi saloni di bellezza, quello storico di Anzio e il nuovo salone nella Rinascente di Roma, tempio del luxury romano.

L’hairstylist più famoso della TV tra nuove acconciature, confidenze di ogni tipo e richieste particolari cerca di soddisfare al meglio le sue clienti, NIP e VIP. Ma vediamo subito qualche anticipazione sulle puntate in onda questo martedì, nel primo episodio: In salone si mormora parecchio. Le nostre affezionate clienti hanno capito che Federico ha qualcosa di nuovo che bolle in pentola e tutte hanno l’intenzione di scoprire di cosa si tratta, d’altronde si sa la curiosità è femmina. Intanto arriva Sossio, che attira l’attenzione di tutte le donne presenti, mentre Evaluna, nuova cliente dai ricci indomabili, dà lezioni di twirling a Weyda. Il nostro hair stylist oggi avrà il suo bel da fare. Nel secondo episodio: al salone della Rinascente il nostro amato Federico avrà parecchie clienti da soddisfare, infatti, si dovrà destreggiare tra Nicole, Michelle e la loro mamma, che hanno bisogno di un nuovo look per dare un taglio al passato, l’esplosività di Marcela, cilena d’origine e pazza di lui e Sabrina Ghio. Intanto ad Anzio, Roberta ha deciso di seguire una dieta insieme a Miriam e Alessia, utilizzando un’applicazione. Funzionerà? Per non perdere le nuove storie di Federico Fashion Style e delle sue clienti non resta che sintonizzarci su Real Time ogni martedì dalle 22.40.