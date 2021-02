Il rifugio nel deserto di Frank Sinatra è ora in vendita

Photo Credit: Tybee Vacation Rentals

Che periodo wild è stato! Negli anni ’60, gli amici del “Rat Pack” (il nome con cui tra la fine degli anni cinquanta e l’inizio degli anni sessanta venne soprannominato il gruppo di uomini di spettacolo) di Frank Sinatra davano fuoco a Las Vegas con i loro show estremamente popolari, e Sinatra, proprio come Elvis Presley e Tom Jones, era uno di quei rari intrattenitori che facevano svenire le donne ai concerti. Le loro esibizioni teatrali un po’ da commedia sembravano facili e senza sforzo ma hanno tolto molto a Sinatra. La sua soluzione era quella di creare un rifugio a poche ore da Las Vegas su un pinnacolo di terra sopra Palm Desert, in California, dove avrebbe potuto rilassarsi in pace. L’ex casa di Frank Sinatra, Villa Maggio, è ora sul mercato, al prezzo di 4,25 milioni di dollari.

Lo stile di vita di Sinatra con i suoi amici del “Rat Pack” Sammy Davis, Jr., Dean Martin, Peter Lawford e Joey Bishop era controcorrente. Ogni mossa di Sinatra, buona, cattiva o controversa, è sempre finita sui giornali ed esposta al pubblico. Ma niente scoraggerebbe i suoi fan. Hanno comprato i suoi album, lo hanno guardato in televisione e hanno visto tutti i suoi film quando è diventato un attore pluripremiato. Dopo la sua morte nel 1998 all’età di 82 anni, c’era una frenesia di acquisto dei suoi album nei negozi di musica ovunque. Alcuni hanno provato a copiare il suo stile, ma nessuno ha eguagliato il suo sound unico.

Pur con la sua enorme popolarità, o forse proprio per questo, Sinatra ha sofferto di attacchi di depressione. Villa Maggio, costruita alla fine degli anni ’60 e intitolata al suo ruolo vincitore dell’Oscar nel 1954 come soldato semplice Angelo Maggio in Da qui all’eternità, era il suo luogo preferito per rilassarsi e riprendere il controllo. Quando il malumore passava, chiamava i suoi amici di Rat Pack e li invitava dove potevano rilassarsi lontani dagli occhi del pubblico.

Il complesso di 10 acri di Villa Maggio di tre edifici è arroccato su una collina scoscesa circondata da massi e viste meravigliose. Costruito in stile rustico con legna e pietra locale e sette camini in pietra nella casa principale, dispone di due cucine, sala da pranzo e soggiorno, una tana, cinque camere da letto e sei bagni. La foresteria annessa, dove Sinatra ha sempre fornito ai suoi visitatori alloggi di prima classe, dispone di due camere da letto, bagno, soggiorno con camino e cucina completa. La guest house indipendente è a due piani con una piccola cucina, un bagno, un camino in pietra e una terrazza con vista sul panorama. Ha anche un proprio generatore, torre dell’acqua e pozzo. La pool house ha una grande sala con camino in pietra, due bagni, due saune e una mini-cucina con vista sulla piscina e sul campo da tennis. Un eliporto privato consente agli ospiti di volare dentro e fuori, e c’è un parcheggio per 25 auto.

Noto per essere un luogo frequentato da celebrità sfuggite ai rigori di Hollywood, Palm Desert è anche la sede del famoso festival musicale annuale di Coachella. Dall’età dell’oro di Hollywood, all’era del Rat Pack, fino ad oggi, Palm Springs / Palm Desert è la meta preferita delle celebrità. Alcuni visitano e alcuni acquistano case come Kim Kardashian e Leonardo DiCaprio. In qualsiasi giorno fortunato, i visitatori potrebbero trovarsi gomito a gomito con Katy Perry, The Weeknd, Gigi e Bella Hadid o Kendall Jenner quando frequentano i negozi di El Paseo o cenano in uno dei tanti ristoranti.

Gli agenti di quotazione sono Cristie St. James e Markus Canter di Berkshire Hathaway, Beverly Hills.

Fonte TopTenRealEstateDeals.com