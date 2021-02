Il Paradiso delle Signore 5 Marcello è geloso del rapporto di Ludovica con Federico?

Da quando condividono il segreto sulla valigetta e sul ricatto del Mantovano Ludovica e Marcello sono sempre più vicini. È anche vero che, nel frattempo, Federico ha iniziato a corteggiare la Brancia. Ne Il Paradiso delle Signore 5 Marcello è geloso del rapporto di Ludovica con Federico? Guardiamo agli indizi nelle puntate della soap.

Nella puntata 83 della stagione 5 Ludovica è al Circolo che sfoglia una rivista quando vede Marcello che la saluta. La Brancia chiede a Barbieri di ordinare qualcosa. Lui non pensa di potere: lui, un umile barista che ordina in quel posto esclusivo? Lei insiste. Così copre la vista delle donne snob, un “covo di vipere pronte ad attaccarti” come le definisce la giovane aristocratica. Marcello le consiglia di lasciarsi il passato alle spalle. Ludovica si chiede dove e con chi. É un modo di chiederle di scappare insieme? Marcello ride: non è che adesso si deve montare la testa. Ludovica vuole solo riappropriarsi del posto che le appartiene.

Quella stessa sera Ludovica entra in Caffetteria chiedendo se sia troppo tardi per un brindisi. Devono festeggiare il suo quasi rientro in società. “Il posto è una bettola, ma il servizio è di classe” scherza Marcello. Brindano al fatto che lei può fare la testimone di nozze a Cosimo. È merito di Federico, non di Umberto che ha scoperto di avere un cuore. Ludovica lo prende in giro: è geloso di Federico? Marcello la punzecchia: ha elemosinato un invito. Di fatto, però, non ha risposto alla domanda. Ludovica pensa che siano molto più simili di quanto lui voglia credere e noi abbiamo l’impressione che lui sia davvero geloso di Cattaneo.

Perché altrimenti definirlo “barboncino” nella puntata 88 della stagione 5? Perché sminuirlo agli occhi della ragazza?

Il Paradiso delle Signore 5 Ludovica fa ingelosire Marcello con Federico?

Il Paradiso Delle Signore 5 Ludovica Brancia Di Montalto Interpretata Da Giulia Arena Qui Nella Puntata 87 Con Federico Credits Rai

Nella puntata 87 della stagione 5 Marcello è in Caffetteria quando entra Ludovica. Alla Brancia forse piace fargli credere di aver vinto la loro diatriba. La ragazza sta aspettando una persona. Federico entra per passare a prendere quella che definisce una “fantastica fanciulla”: Ludovica. Il ragazzo lancia una frecciatina a Marcello che non è mai stato molto bravo a conoscere le donne… Vecchi rancori per Roberta? Ne è passata di acqua sotto i ponti, ma le ferite restano.

Noi pensiamo che Ludovica stia uscendo con Federico solo per far ingelosire Marcello, vale a dire lo stesso giochetto che Stefania ha fatto con Pietro!