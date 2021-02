gf-vip:-alda-d’eusanio-chiede-scusa-a-laura-pausini

Messaggio di scuse da parte di Alda D’Eusanio, ex concorrente del Grande Fratello Vip, a Laura Pausini dopo la sconcertante dichiarazione sulla presunta violenza domestica ai danni della cantante da parte del marito Paolo Carta, smentita dai due con tanto di denuncia. Ecco che cosa ha scritto la ex vippona.

Alda D’Eusanio chiede scusa a Laura Pausini. Sono passati diversi giorni da quando la giornalista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata squalificata dal gioco per alcune dichiarazioni che aveva fatto sul compagno di Laura Pausini, Paolo Carta, reo, a detta sua, di picchiare la cantante. Frasi, dicevamo, davvero pericolose che sono costate alla giornalista una bella denuncia da parte dei diretti interessati che hanno sottolineato l’infondatezza dell’informazione data dalla donna.

Le frasi sconcertanti di Alda D’Eusanio

La quale peraltro alcuni giorni prima era stata graziata dal pubblico del reality show che al televoto le aveva accordato la possibilità di rimanere nella casa più spiata d’Italia, nonostante avesse utilizzato un termine inappropriato: ne*ro. Tra l’una e l’altra uscita c’era stata la condanna, diciamo così, di Maria De Filippi, ritenuta dalla inquilina del Loft di Cinecittà una pessima madre: “È sempre in tv, non sa cosa vuol dire avere un figlio”. In quel caso la regia aveva staccato da lei, preferendo che non venissero mandate in onda nuove esternazioni.

Ma tutto questo va aggiunto quello che ha detto di Adriano Aragazzini: “Mia Martini è stata distrutta da Adriano a ragazzini, un vero delinquente. Lei è stata distrutta da questa cosa. Una diceria vera e propria. Lei è stata allontanata, il mondo dello spettacolo le ha chiuso le porte”. Anche questa esternazione le è costata una bella denuncia. E non sono certo trascurabili le esternazioni fatte su Walter Zenga e il suo essere padre e uomo insensibile, con l’insinuazione che al GF fosse andato più per difendersi dagli attacchi social.

Ma è l’accusa di violenza domestica fatta a Paolo Carta (“io so che la crocchia, la picchia“) che ha indotto il GF ad espellerla con effetto immediato.

La D’Eusanio chiede scusa alla Pausini

Ora, a distanza di due settimane, Alda chiede scusa alla Pausini e a Carta: con un messaggio sul telefono che poi ha anche condiviso su Instagram:

“Cara Laura, non so se questo sia il tuo telefono, ma non posso fare trascorrere un altro minuto senza chiederti scusa. Scusa per averti recato un dolore, scusa per aver creato tensione, scusa per avere offeso tuo marito. Scusa per avere dato eco a una chiacchiera cattiva che per prima aveva turbato e angosciato me. Sono contenta di sapere che la vostra è una coppia innamorata e serena. E che la vostra famiglia vive nell’affetto. Quello che è accaduto mi dà un grande dolore e per questo continuerò a chiedermi sempre perdono”.

Il messaggio posi continua così:

“Chiedo scusa anche per questo si confidenziale che mi nasce dall’affetto e familiarità che, con il tuo modo di essere, con la tua semplicità e spontaneità mi hai sempre trasmesso. Vorrei dirti molto di più ma credi che la sofferenza che hai provato tu nel sentire le mie parole la provo io solo nel pensare di averle dette. Umilmente ti saluto”.

